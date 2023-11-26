Цунода признан гонщиком дня по итогам Гран-при Абу-Даби

Цунода стал гонщиком дня на Гран-при Абу-Даби.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Абу-Даби Цунода провел очень сильную гонку, став одним из немногих, кто проехал дистанцию заезда с одним пит-стопом. Благодаря этому Цунода завершил гонку на 8-й позиции и несколько кругов лидировал в Гран-при.

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