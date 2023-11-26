Цунода признан гонщиком дня по итогам Гран-при Абу-Даби

Теги Альфа Таури Гран-при Абу-Даби Формула-1 Юки Цунода Авто

Цунода стал гонщиком дня на Гран-при Абу-Даби.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Абу-Даби Цунода провел очень сильную гонку, став одним из немногих, кто проехал дистанцию заезда с одним пит-стопом. Благодаря этому Цунода завершил гонку на 8-й позиции и несколько кругов лидировал в Гран-при.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер ташил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emma Nevskaia
а стратегом дня - Шарль
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рязанский самбист
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Да. На Альфа-Таури Цуноды давно чемпионом стал бы
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LetTong
Заслужил, вместе с Леклером были лучшие
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DonaldBrashear 2.0
Заслуженно.

Эхх, сегодня даже в какой-то момент поверилось, что может 6-м приехать и привезти такие важные очки, но жаль, в конце здорово боролся с Хэмом.

обидно, если бы тогда Пиастри не выбил Цуноду на гран-при Мексики, то Альфа Таури очков хватило бы Уильямс обогнать, а Пиастри даже штрафа не получил тогда.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Paninaro
Нормально. Хотя можно было бы и Шарля выдвинуть.)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Орбит Орбит
Цунода и Леклер и Рассел и Алонсо сделали максимум сегодня. Макса не считаю, ему титул и победы в награду)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Грожан
Цу во второй половине сезона как будто лучше стал, может машина потому что, может и его заслуга в большей скорости стала так сказать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Incendier Deafening
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Еле-еле обогнал Цуноду ахаха, топ гонщик))) еще совсем недавно Фуфлонсо приезжал на подиум, а тут едва обогнал одну из самых слабых машин чемпионата, для которой подиумы это за гранью невообразимого. Сильный пилотаж Фуфлонсы))) гонщик вселенной ахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пингвин по кличке Бамос
Ответ DonaldBrashear 2.0
Заслуженно. Эхх, сегодня даже в какой-то момент поверилось, что может 6-м приехать и привезти такие важные очки, но жаль, в конце здорово боролся с Хэмом. обидно, если бы тогда Пиастри не выбил Цуноду на гран-при Мексики, то Альфа Таури очков хватило бы Уильямс обогнать, а Пиастри даже штрафа не получил тогда.
а вас, смотрю, все не отпускает та ситуация) небось снится вам ночами до сих пор😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий