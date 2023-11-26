Перес «чистосердечно и искренние» извинился перед стюардами, которых назвал «какой-то шуткой». Гонщика «Ред Булл» предупредили

Теги ФИА Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Серхио Перес регламент Авто

Стюарды приняли решение по поводу острых радиопереговоров Переса.

После финиша Гран-при Абу-Даби гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу сообщили, что штраф сдвинул его со второго места на четвертое.

«Стюарды – это какая-то шутка, чувак. Поверить не могу. Они были очень плохими в этом году, это шутка. Просто какая-то шутка», – сказал Чеко в ответ.

Судьи вызвали Переса и, рассмотрев дело, вынесли пилоту предупреждение.

«Стюарды отмечают, что, разумеется, есть конфликт интересов, поскольку они сами являются предметом обсуждения в радиопереговорах. В обычных условиях вопросом занялась бы следующая панель стюардов. Тем не менее, так как это последний этап сезона, дело рассмотрели здесь.

Пилот чистосердечно и искренние извинился перед каждым из стюардов и объяснил, что сделал заявление в пылу момента, не учел, что фраза попадет в трансляцию и то, какое влияние это окажет», – говорится в заявлении ФИА.

Судьи приняли во внимание, что обычно Перес ведет себя с ними на слушаниях «чрезвычайно уважительно».

Перес вызвали к стюардам после того, как он назвал их «какой-то шуткой»

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2 комментария

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Роман
🤣
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Тёма Тёма
Процитировал Гаврилова и всё: «Уб**док, мать твою, а ну иди сюда!» 😂😂😂
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