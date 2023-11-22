«Альфа Таури» с сезона-2024 будет переименована в «Рейсинг Буллз» (Autosport)

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Авто

«Альфа Таури» готовится к официальной смене названия команды.

Как сообщается, в результате реструктуризации, которая началась в этом году, команда с нового сезона сменит название и будет больше ассоциироваться с головной компанией «Ред Булл».

Ранее предполагалось, что в новое название команды войдет имя нового титульного спонсора, однако сейчас считается, что от этого варианта было решено отказаться.

С высокой вероятностью новым названием команды станет «Рейсинг Буллз». Соответствующие наименование и логотип были совсем недавно официально зарегистрированы в ЕС как торговые марки. Основными цветами ливреи болида должны стать синий и серебристый.

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16 комментариев

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WINWOLF
С фантазией у ребят совсем туго стало, лучше б ТороРоссу вернули взад
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Bazilll
Ответ WINWOLF
С фантазией у ребят совсем туго стало, лучше б ТороРоссу вернули взад
Так там куча народа мозговала и бабло заработала за мысли... :)
+5
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Эрик Расулев
Ответ Minuvert
Hugo Bulls и то было бы лучше
им следовало рискнуть и пойти дальше - Hugo Balls)
+5
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Владимир Малинин
Прости, Джанкарло, мы все про...
+5
-1
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RusSt
Пересу скажут: поздравляем, ты в следующем году едешь за РБ
+3
0
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Кавабунга Шреддоголовый
А ведь раньше просто и понятно назывались "Минарди". Ну что за б..ядство?
+2
-1
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Minuvert
Ответ Эрик Расулев
им следовало рискнуть и пойти дальше - Hugo Balls)
Тогда Магнуссен стал бы визитной карточкой, всеми путями пришлось бы переманивать из Хааса
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Volodya_A
Ответ Эрик Расулев
им следовало рискнуть и пойти дальше - Hugo Balls)
С языка сняли...
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Эрик Расулев
Ответ Minuvert
Тогда Магнуссен стал бы визитной карточкой, всеми путями пришлось бы переманивать из Хааса
ахахах
+1
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Minuvert
Hugo Bulls и то было бы лучше
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Ват-сон
судя по названию собрались в топ-команды (иначе одни Буллы в лидерах, а другие в хвосте, как-то не очень)
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Lestyv
Шо то РБ, шо то РБ
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Project2000
М-да... Ф1 должна что-то делать, чтобы не было фарм-команд и вообще один владелец у двух команд. Смотреть как пилоты младшей команды съезжают с трассы лишь бы не мешать пилотам главной команды - такое себе зрелище. Это только снижает конкуренцию и борьбу на трассе.
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Марат Кагин
Ответ WINWOLF
С фантазией у ребят совсем туго стало, лучше б ТороРоссу вернули взад
видел как меняется их ливрея?
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Minuvert
Ответ Lestyv
Шо то РБ, шо то РБ
Бредор)
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Антон Казанский
Ответ Lestyv
Шо то РБ, шо то РБ
Но есть ньюанс)
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