«Альфа Таури» с сезона-2024 будет переименована в «Рейсинг Буллз» (Autosport)

«Альфа Таури» готовится к официальной смене названия команды.

Как сообщается, в результате реструктуризации, которая началась в этом году, команда с нового сезона сменит название и будет больше ассоциироваться с головной компанией «Ред Булл».

Ранее предполагалось, что в новое название команды войдет имя нового титульного спонсора, однако сейчас считается, что от этого варианта было решено отказаться.

С высокой вероятностью новым названием команды станет «Рейсинг Буллз». Соответствующие наименование и логотип были совсем недавно официально зарегистрированы в ЕС как торговые марки. Основными цветами ливреи болида должны стать синий и серебристый.

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