Льюис Хэмилтон: «Хорнер не знает, что сказать Ферстаппену после побед: «Вот опять. Молодец, Макс»
Хэмилтон признался, что понимает однообразные радио «Ред Булл» после побед.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что может поставить себя на место соперника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена и его босса Кристиана Хорнера: если победы случаются постоянно, каждый новый успех приносит меньше удовольствия.
«К любому сезону ты подходишь абсолютно одинаково – в любом случае готовишься, тренируешься. Даже сказал бы, что погружаешься глубже, уделяешь больше внимания деталям.
На мой взгляд, трудности и опыт последних двух лет стали огромным уроком для меня как гонщика. Не только на трассе, но в особенности за ее пределами – это касается взаимодействия с людьми. И, считаю, это очень позитивно.
Когда переживаешь такой успех, трудно взглянуть на ситуацию в перспективе, как бы ты ни старался. Это слышно даже в голосе Кристиана Хорнера, когда Макс побеждает – он просто не знает, что сказать. Он такой: «Вот опять. Молодец, Макс. Молодец». Если побеждаешь впервые, это потрясающее чувство. Но когда делаешь это постоянно [ситуация другая].
Конечно, я хочу снова побеждать. Мне кажется, ощущения будут еще более сильными после наших трудностей», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» в интервью Channel 4.
Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»
Команда американского футбола победила в матче с кличем «Макс Ферстаппен!» Владелец клуба – Хэмилтон с друзьями
Наслаждайся дождевыми огнями )