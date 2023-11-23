Льюис Хэмилтон: «Хорнер не знает, что сказать Ферстаппену после побед: «Вот опять. Молодец, Макс»

Теги Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Хэмилтон признался, что понимает однообразные радио «Ред Булл» после побед.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что может поставить себя на место соперника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена и его босса Кристиана Хорнера: если победы случаются постоянно, каждый новый успех приносит меньше удовольствия.

«К любому сезону ты подходишь абсолютно одинаково – в любом случае готовишься, тренируешься. Даже сказал бы, что погружаешься глубже, уделяешь больше внимания деталям.

На мой взгляд, трудности и опыт последних двух лет стали огромным уроком для меня как гонщика. Не только на трассе, но в особенности за ее пределами – это касается взаимодействия с людьми. И, считаю, это очень позитивно.

Когда переживаешь такой успех, трудно взглянуть на ситуацию в перспективе, как бы ты ни старался. Это слышно даже в голосе Кристиана Хорнера, когда Макс побеждает – он просто не знает, что сказать. Он такой: «Вот опять. Молодец, Макс. Молодец». Если побеждаешь впервые, это потрясающее чувство. Но когда делаешь это постоянно [ситуация другая].

Конечно, я хочу снова побеждать. Мне кажется, ощущения будут еще более сильными после наших трудностей», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» в интервью Channel 4.

Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»

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9 комментариев

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Орбит Орбит
Ответ Minuvert
Также и побеждал, был в быстрейшем болиде
он иронизирует я надеюсь
+11
0
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Bzz Pvz
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Помню, когда Льюис на худшем болиде феноменальнейшим образом приезжал первым, а росберги и боттасы тащились сзади, его механики по радио удивлялись и никак не могли понять, как Льюис всех побеждает и чуть ли не обожествляли его. Благодаря его победам, Льюис не только завоевывал славу, но и тем самым обеспечивал этих же механиков. Человечище
+13
-6
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Minuvert
Завидует же
+8
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sir_shir
мечтал тоже покосмовозить в Быках, но пришлось оттянуть все миллионы у совета директоров мерсовоза
Наслаждайся дождевыми огнями )
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-2
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Орбит Орбит
бедняга Льюис , нам всем его так жалко. что у него всего лишь 2 й по скорости болид. просто ужасные хмурые времена.
+6
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Aleksandr Lesnikov
слышать такое от человека, который оформил шесть титулов подряд (почти), на еще более доминирующей машине, мягко говоря, очень странно.
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Minuvert
Ответ Bzz Pvz
Помню, когда Льюис на худшем болиде феноменальнейшим образом приезжал первым, а росберги и боттасы тащились сзади, его механики по радио удивлялись и никак не могли понять, как Льюис всех побеждает и чуть ли не обожествляли его. Благодаря его победам, Льюис не только завоевывал славу, но и тем самым обеспечивал этих же механиков. Человечище
Также и побеждал, был в быстрейшем болиде
+3
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LOL_LOL
Get in there Lewis
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