Льюис Хэмилтон: «Хорнер не знает, что сказать Ферстаппену после побед: «Вот опять. Молодец, Макс»

Хэмилтон признался, что понимает однообразные радио «Ред Булл» после побед.

Пилот « » сообщил, что может поставить себя на место соперника по «Ред Булл» и его босса : если победы случаются постоянно, каждый новый успех приносит меньше удовольствия.

«К любому сезону ты подходишь абсолютно одинаково – в любом случае готовишься, тренируешься. Даже сказал бы, что погружаешься глубже, уделяешь больше внимания деталям.

На мой взгляд, трудности и опыт последних двух лет стали огромным уроком для меня как гонщика. Не только на трассе, но в особенности за ее пределами – это касается взаимодействия с людьми. И, считаю, это очень позитивно.

Когда переживаешь такой успех, трудно взглянуть на ситуацию в перспективе, как бы ты ни старался. Это слышно даже в голосе Кристиана Хорнера, когда Макс побеждает – он просто не знает, что сказать. Он такой: «Вот опять. Молодец, Макс. Молодец». Если побеждаешь впервые, это потрясающее чувство. Но когда делаешь это постоянно [ситуация другая].

Конечно, я хочу снова побеждать. Мне кажется, ощущения будут еще более сильными после наших трудностей», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» в интервью Channel 4.

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