Макс Ферстаппен: «Хэмилтон не переходит в «Ред Булл» – бессмысленно рассуждать. Я не против любого напарника»
Ферстаппен ответил на вопрос о потенциальном напарнике-Хэмилтоне.
Босс Макса Ферстаппена Кристиан Хорнер сообщил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон интересовался местом в «Ред Булл». По мнению Хорнера, Льюис стал бы менее подходящим напарником для Макса, чем Серхио Перес. Сам Хэмилтон заявил, что не обращался в чемпионскую команду.
Макс признался, что не видит ценности в обсуждении гипотетических сценариев.
«Что даст мое мнение? Этого не происходит, бессмысленно придумывать истории и рассуждать: «А что, если…» Он не переходит.
Я был бы не против, неважно – это относится к любому. Я бы не хотел говорить конкретно о Льюисе – есть много отличных пилотов. Иногда просто не складывается», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Абу-Даби.
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