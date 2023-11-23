Макс Ферстаппен: «Хэмилтон не переходит в «Ред Булл» – бессмысленно рассуждать. Я не против любого напарника»

Теги возможные переходы Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен ответил на вопрос о потенциальном напарнике-Хэмилтоне.

Босс Макса Ферстаппена Кристиан Хорнер сообщил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон интересовался местом в «Ред Булл». По мнению Хорнера, Льюис стал бы менее подходящим напарником для Макса, чем Серхио Перес. Сам Хэмилтон заявил, что не обращался в чемпионскую команду.

Макс признался, что не видит ценности в обсуждении гипотетических сценариев.

«Что даст мое мнение? Этого не происходит, бессмысленно придумывать истории и рассуждать: «А что, если…» Он не переходит.

Я был бы не против, неважно – это относится к любому. Я бы не хотел говорить конкретно о Льюисе – есть много отличных пилотов. Иногда просто не складывается», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Абу-Даби.

Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»

Льюис Хэмилтон о переговорах с «Ред Булл»: «Никто из моей команды не обращался. Не понимаю, о чем говорит Хорнер»

8 комментариев

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Robert Oganyan
Ответ Robert Oganyan
Сейчас придет великий Алонсо и расскажет, как Фернандо в одну калитку размажет тапка
Я опоздал на пару секунд)
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Robert Oganyan
Сейчас придет великий Алонсо и расскажет, как Фернандо в одну калитку размажет тапка
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danteeeq
Ответ Великий Алонсо
Ну коленки бы явно дрожали, когда бы узнал о подписании Великого Фернандо Алонсо вместо нулевого перца
Макс деда на пенсию отправит, 0 chances.
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Luca di Montezemolo
Чика и ему подобные будут ездить, может Рик. А дуракам будут рассказывать что рассматривают Норриса , Пиастри, Эклера, Рассела итд, но ездить будет или чика подобные пилоты которые еле еле на звездолете 2 становятся или цунода или Рик, вот и все перспективы. В общем настоящим фанатам приготовится к очередным 20 победам в следующем году, и 20 или около того в 25.
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Paninaro
Был уже один такой в РБ. "Бэби-Шуми", рекорды, "новый уровень" и всё такое. Оказалось - ничего особенного, Леклер его вполне убедительно уничтожил. С этим будет так же, если рискнёт в другой команде.
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sir_shir
а жаль, конечно
посмотрели бы униженного по всем статьям и убегающего на коленях
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