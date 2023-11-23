Макс Ферстаппен: «Хэмилтон не переходит в «Ред Булл» – бессмысленно рассуждать. Я не против любого напарника»

Ферстаппен ответил на вопрос о потенциальном напарнике-Хэмилтоне.

Босс Макса Ферстаппена Кристиан Хорнер сообщил, что гонщик « » Льюис Хэмилтон интересовался местом в «Ред Булл». По мнению Хорнера, Льюис стал бы менее подходящим напарником для Макса, чем . Сам Хэмилтон заявил, что не обращался в чемпионскую команду.

Макс признался, что не видит ценности в обсуждении гипотетических сценариев.

«Что даст мое мнение? Этого не происходит, бессмысленно придумывать истории и рассуждать: «А что, если…» Он не переходит.

Я был бы не против, неважно – это относится к любому. Я бы не хотел говорить конкретно о Льюисе – есть много отличных пилотов. Иногда просто не складывается», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Абу-Даби.

Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»

Льюис Хэмилтон о переговорах с «Ред Булл»: «Никто из моей команды не обращался. Не понимаю, о чем говорит Хорнер»