Тото Вольфф: «Леклер мог дернуть ручник в конце Гран-при Абу-Даби, но не стал. Это показывает характер гонщика»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Вольфф похвалил Леклера за спортивную борьбу с Расселлом.

«Феррари» уступила «Мерседесу» три очка в Кубке конструкторов. На Гран-при Абу-Даби вторым финишировал Шарль Леклер, третьим стал Джордж Расселл, а на четвертую позицию из-за штрафа опустился пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Если бы Леклеру удалось завоевать второе место при четвертой позиции Расселла, Скудерия обогнала бы «Мерседес» в командном зачете.

Исполнительный директор немецкой команды Тото Вольфф полагает, что у Шарля была возможность использовать спорные приемы.

«В какой-то момент Перес не был в центре нашего внимания. Мы понимали, что он вряд ли сможет провести гонку с одним пит-стопом. Он ехал впереди, а затем оказался в 10 или 11 секундах позади.

Мы были сосредоточены только на себе и решили: «Давайте сделаем так, чтобы Джордж проехал как можно быстрее, при этом сохранив шины». В противном случае мы рисковали резко потерять скорость.

Мы знали, что нужно оказаться в пяти секундах от Переса, но Леклер был очень далеко. Мы не думали, что у него получится создать нужные разрывы. В конце он мог дернуть ручник на последнем секторе, но не стал. Думаю, это показывает характер гонщика», – заявил Вольфф.

«Мерседес» стал вторым в Кубке конструкторов, опередив «Феррари» на 3 очка

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5 комментариев

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Minuvert
Льюис дернул ручник перед Росбергом. Думаю, это показывает характер гонщика
+40
-3
+37
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Ascari
Тoто знает о чём говорит, мерины много раз "дёргали ручник"))
+20
-1
+19
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Scorpio
Ответ Марат Кагин
Комментарий скрыт
так он бы почти наверняка не попал в окно - чтобы быть впереди этих 5 секунд и остаться вторым в гонке, но Рассел чтобы был позади 5 секунд
Я уже молчу о том, что он свою работу делал, чем занимался мостик красного шапито это другой вопрос
+19
0
+19
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griffinus
И это на фоне слухов, что именно из-за мерсов Сайнсу не отменили штраф в лас вегасе. Это показывает характер руководства Мерседеса
+5
-1
+4
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