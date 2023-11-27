Тото Вольфф: «Леклер мог дернуть ручник в конце Гран-при Абу-Даби, но не стал. Это показывает характер гонщика»

Вольфф похвалил Леклера за спортивную борьбу с Расселлом.

«Феррари» уступила « » три очка в Кубке конструкторов. На Гран-при вторым финишировал , третьим стал , а на четвертую позицию из-за штрафа опустился пилот « » Серхио Перес.

Если бы Леклеру удалось завоевать второе место при четвертой позиции Расселла, Скудерия обогнала бы «Мерседес» в командном зачете.

Исполнительный директор немецкой команды Тото Вольфф полагает, что у Шарля была возможность использовать спорные приемы.

«В какой-то момент Перес не был в центре нашего внимания. Мы понимали, что он вряд ли сможет провести гонку с одним пит-стопом. Он ехал впереди, а затем оказался в 10 или 11 секундах позади.

Мы были сосредоточены только на себе и решили: «Давайте сделаем так, чтобы Джордж проехал как можно быстрее, при этом сохранив шины». В противном случае мы рисковали резко потерять скорость.

Мы знали, что нужно оказаться в пяти секундах от Переса, но Леклер был очень далеко. Мы не думали, что у него получится создать нужные разрывы. В конце он мог дернуть ручник на последнем секторе, но не стал. Думаю, это показывает характер гонщика», – заявил Вольфф.

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