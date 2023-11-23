Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»

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Хэмилтон вел переговоры с «Ред Булл» и «Феррари», сообщил Хорнер.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обращался в «Ред Булл» по поводу перехода, однако руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер решил, что семикратный чемпион станет менее подходящим напарником для Макса Ферстаппена, чем Серхио Перес.

Кроме того, по информации Хорнера, Льюис общался с «Феррари». Переговоры происходили до того, как в августе Хэмилтон подписал новое двухлетнее соглашение с «Мерседесом».

«За эти годы мы несколько раз вели обсуждения по поводу перехода Льюиса. [Представители Хэмилтона] обращались к нам неоднократно. В последний раз в нынешнем году – был запрос, есть ли какой-либо интерес к переходу.

Он также встречался с [президентом компании «Феррари»] Джоном Элканном. Думаю, там были серьезные переговоры. Где-то в районе Гран-при Монако. Безусловно, переговоры происходили – возможно, с [руководителем команды Фредериком] Вассером, но с Элканном точно.

Однако я не вижу, как Макс и Льюис сработаются вместе. Была бы неправильная динамика. Мы на 100 процентов довольны нынешним положением», – заявил Хорнер.

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6 комментариев

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pan_admiral
Норм набросил
+9
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RusSt
Скорее всего чисто для аргумента в переговорах с Мерсом. типа а вот меня рб и Феррари хочет к себе дайте зп повыше
+2
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Lily White
Ответ RusSt
Скорее всего чисто для аргумента в переговорах с Мерсом. типа а вот меня рб и Феррари хочет к себе дайте зп повыше
одновременно написали)))
+1
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jeHbka(BLR)
опа, а вот это интересно уже
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Lily White
Я думаю, собирал предложения сумм от других команд, чтобы иметь сильную позицию при обсуждении будущего контракта. Он же в топ-3 зарплат гонщика несмотря на неудачный прошлый год все же.
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Даня Чебыкин
Медведь кричит из кустов.
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