Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»

Хэмилтон вел переговоры с «Ред Булл» и «Феррари», сообщил Хорнер.

Пилот «Мерседеса» обращался в « » по поводу перехода, однако руководитель австрийской команды решил, что семикратный чемпион станет менее подходящим напарником для , чем Серхио Перес.

Кроме того, по информации Хорнера, Льюис общался с « ». Переговоры происходили до того, как в августе Хэмилтон подписал новое двухлетнее соглашение с «Мерседесом».

«За эти годы мы несколько раз вели обсуждения по поводу перехода Льюиса. [Представители Хэмилтона] обращались к нам неоднократно. В последний раз в нынешнем году – был запрос, есть ли какой-либо интерес к переходу.

Он также встречался с [президентом компании «Феррари»] Джоном Элканном. Думаю, там были серьезные переговоры. Где-то в районе Гран-при Монако. Безусловно, переговоры происходили – возможно, с [руководителем команды Фредериком] Вассером, но с Элканном точно.

Однако я не вижу, как Макс и Льюис сработаются вместе. Была бы неправильная динамика. Мы на 100 процентов довольны нынешним положением», – заявил Хорнер.

Команда американского футбола победила в матче с кличем «Макс Ферстаппен!» Владелец клуба – Хэмилтон с друзьями

Нико Росберг о чемпионате 2024 года: «Буду рад победе «Мерседеса». В отношении возможного титула Хэмилтона я настроен нейтрально»