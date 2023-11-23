Шварцман и еще 9 новичков выступят в практике перед Гран-при Абу-Даби

Десять основных гонщиков «Формулы-1» уступят свои места в первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби.

Команды обязаны дважды за сезон проводить сессии с новичками – пилотами, проведшими менее двух Гран-при. Девять коллективов выполнят свои обязательства на заключительном этапе сезона, а « » предоставит болиды сразу двум «пятничным» гонщикам одновременно.

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман во второй раз за сезон примет участие в уик-энде «Ф-1».

Новички в первой практике перед Гран-при Абу-Даби

«Ред Булл»: Джейк Деннис и Исак Хаджар вместо и

«Мерседес»: Фредерик Вести вместо

«Феррари»: Роберт Шварцман вместо Шарля Леклера

«Макларен»: Пато О’Уорд вместо Ландо Норриса

«Астон Мартин»: Фелипе Другович вместо Фернандо Алонсо

«Альпин»: Джек Дуэн вместо Эстебана Окона

«Уильямс»: Зак О’Салливан вместо Алекса Албона

«Альфа Ромео»: Тео Пуршер вместо Чжоу Гуаньюя

«Хаас»: Оливер Бермэн вместо Нико Хюлькенберга

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