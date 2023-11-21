Роберт Кубица: «Алонсо сильнее Хэмилтона и Ферстаппена в неконкурентоспособной машине»

Кубица рассказал, в чем Алонсо превосходит Хэмилтона и Ферстаппена.

По версии бывшего соперника по «Формуле-1» , (« ») и («Ред Булл») не способны сравниться с пилотом «Астон Мартин» по уровню управления посредственным болидом.

«Алонсо или Хэмилтон? Алонсо.

На мой взгляд, в неконкурентоспособной машине Алонсо сильнее всех. Сильнее ли он Макса Ферстаппена? В неконкурентоспособной машине – да.

Если ты на первом, втором, третьем ряду в «Формуле-1» – это один вид спорта, если позади – другой», – заявил Роберт.

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