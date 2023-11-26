Формула-2. Дуэн выиграл последнюю гонку сезона в Абу-Даби, Мартен – 2-й, Вести – 3-й, Пуршер оформил титул
Завершился чемпионат «Формулы-2» сезона-2023, чемпионом стал пилот «АРТ» Тео Пуршер.
За ходом борьбы Пуршера с гонщиком «Премы» Фредерика Вести можно было следить на странице нашего онлайна:
В «Ф-2» определился чемпион. Впереди супербитва в MotoGP
Последнюю гонку сезона в Абу-Даби выиграл пилот «Виртуози» Джек Дуэн, вторым финишировал Виктор Мартен из «АРТ». Вести вырвал третье место в последних поворотах после столкновения с Зейном Мэлоуни из «Карлина», однако этого не хватило для титула.
Прорыв Фредерика, избравшего альтернативную стратегию, замедлил Пуршер – это не позволило датчанину побороться за топ-2. Сам Тео увидел клетчатый флаг пятым.
Пуршер завершил сезон со 203 очками, у Вести – 192. Победа позволила Дуэну стать третьим в чемпионате (168), также в топ-5 вошли пилот «ДАМС» Аюму Иваса (165) и Мартен (150).
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Но по факту, стал чемпионом с 1-й победой, тогда как у того же Вести аж 6 (2 в вск, 4 в сб), у Дуэна 3 победы и все в основных воскресных гонках. Беарман тоже был быстрый, но нестабильный, да еще и не везло часто - 4 победы (2+2). Болел за Мартана, с Ф3 еще. Тоже быстрый парень, но слишком часто запарывал себе гонки из-за рисковых и порой опасных маневров. Но потенциал хороший, надеюсь на более зрелый сезон в следующем году и чемпионство.
Ф2 как всегда порадовала, самые интересные гонки для меня.
Тоже за Мартана болел. Ещё можно добавить , что много очков потерял не по своей вине. То его выбьют , то при лучшей стратегии ему не повезёт с пейскарами..
А Пуршер с 1 победой это смешно!!!
Чемпион так и не научившийся нормально обгонять. Принимал просто кучу неудачных решений, но каким-то образом на 3 год оказался на 1 месте в тотале. Переоценён !
Тео конечно не впечатлил это правда, но думаю на уровень середняка Ф-1 он вполне себе тянет уже сейчас. Но у тех же Мартана с Беарманом, да и Вести наверное тоже, потенциал повыше.