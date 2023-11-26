Формула-2. Дуэн выиграл последнюю гонку сезона в Абу-Даби, Мартен – 2-й, Вести – 3-й, Пуршер оформил титул

Теги результаты Карлин АРТ Формула-2 ДАМС Према Джек Дуэн Фредерик Вести Виртуози Тео Пуршер Виктор Мартен Аюму Иваса Авто

Завершился чемпионат «Формулы-2» сезона-2023, чемпионом стал пилот «АРТ» Тео Пуршер.

За ходом борьбы Пуршера с гонщиком «Премы» Фредерика Вести можно было следить на странице нашего онлайна:

В «Ф-2» определился чемпион. Впереди супербитва в MotoGP

Последнюю гонку сезона в Абу-Даби выиграл пилот «Виртуози» Джек Дуэн, вторым финишировал Виктор Мартен из «АРТ». Вести вырвал третье место в последних поворотах после столкновения с Зейном Мэлоуни из «Карлина», однако этого не хватило для титула.

Прорыв Фредерика, избравшего альтернативную стратегию, замедлил Пуршер – это не позволило датчанину побороться за топ-2. Сам Тео увидел клетчатый флаг пятым.

Пуршер завершил сезон со 203 очками, у Вести – 192. Победа позволила Дуэну стать третьим в чемпионате (168), также в топ-5 вошли пилот «ДАМС» Аюму Иваса (165) и Мартен (150).

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Формула-2. Абу-Даби. Дуэн выиграл квалификацию, Вести – 9-й, Пуршер – 14-й

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8 комментариев

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Incendier Deafening
Как же Тео закрыл Вести. Лев.
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Ascari
Иваса молодцом, его сражения всегда интересно смотреть!!
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voroninboris
Вести может и самый быстрый даже был в этом сезоне на пустой трассе, но как раз то, как он на свежих софтах не мог пройти Тео показывает, что Пуршер больше заслужил чемпионство.
+4
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Спирт Этиловый
Отличный вышел сезон. В последнее время гонки ф2 зачастую интересней ф1.
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Kaiki
Помню, как Тео ворвался в формулы и сразу показал, что талант, но в Ф2 импульс потерял и теперь даже его чемпионство воспринимается как минимум того, что он был должен сделать. В Ф1 он бы щас был не хуже любого середняка как минимум.
Но по факту, стал чемпионом с 1-й победой, тогда как у того же Вести аж 6 (2 в вск, 4 в сб), у Дуэна 3 победы и все в основных воскресных гонках. Беарман тоже был быстрый, но нестабильный, да еще и не везло часто - 4 победы (2+2). Болел за Мартана, с Ф3 еще. Тоже быстрый парень, но слишком часто запарывал себе гонки из-за рисковых и порой опасных маневров. Но потенциал хороший, надеюсь на более зрелый сезон в следующем году и чемпионство.
Ф2 как всегда порадовала, самые интересные гонки для меня.
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Kaiki
Ответ Спирт Этиловый
Отличный вышел сезон. В последнее время гонки ф2 зачастую интересней ф1.
За последние 10+ лет со времен ГП2 еще для меня всегда так было, может за парой исключений, когда Ф1 тоже была классной.
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Kudim41
Ответ Kaiki
Помню, как Тео ворвался в формулы и сразу показал, что талант, но в Ф2 импульс потерял и теперь даже его чемпионство воспринимается как минимум того, что он был должен сделать. В Ф1 он бы щас был не хуже любого середняка как минимум. Но по факту, стал чемпионом с 1-й победой, тогда как у того же Вести аж 6 (2 в вск, 4 в сб), у Дуэна 3 победы и все в основных воскресных гонках. Беарман тоже был быстрый, но нестабильный, да еще и не везло часто - 4 победы (2+2). Болел за Мартана, с Ф3 еще. Тоже быстрый парень, но слишком часто запарывал себе гонки из-за рисковых и порой опасных маневров. Но потенциал хороший, надеюсь на более зрелый сезон в следующем году и чемпионство. Ф2 как всегда порадовала, самые интересные гонки для меня.
+++
Тоже за Мартана болел. Ещё можно добавить , что много очков потерял не по своей вине. То его выбьют , то при лучшей стратегии ему не повезёт с пейскарами..
А Пуршер с 1 победой это смешно!!!
Чемпион так и не научившийся нормально обгонять. Принимал просто кучу неудачных решений, но каким-то образом на 3 год оказался на 1 месте в тотале. Переоценён !
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Kaiki
Ответ Kudim41
+++ Тоже за Мартана болел. Ещё можно добавить , что много очков потерял не по своей вине. То его выбьют , то при лучшей стратегии ему не повезёт с пейскарами.. А Пуршер с 1 победой это смешно!!! Чемпион так и не научившийся нормально обгонять. Принимал просто кучу неудачных решений, но каким-то образом на 3 год оказался на 1 месте в тотале. Переоценён !
Да, даже у Мика в чемпионский сезон 2 победы было, хотя там уровень соперников был не высок. У Норриса помнится всего одна победа была, но он вице-чемпионом был, Рассел тогда выиграл.
Тео конечно не впечатлил это правда, но думаю на уровень середняка Ф-1 он вполне себе тянет уже сейчас. Но у тех же Мартана с Беарманом, да и Вести наверное тоже, потенциал повыше.
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