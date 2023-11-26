Формула-2. Дуэн выиграл последнюю гонку сезона в Абу-Даби, Мартен – 2-й, Вести – 3-й, Пуршер оформил титул

Завершился чемпионат «Формулы-2» сезона-2023, чемпионом стал пилот «АРТ» .

За ходом борьбы Пуршера с гонщиком «Премы» Фредерика Вести можно было следить на странице нашего онлайна:

В «Ф-2» определился чемпион. Впереди супербитва в MotoGP

Последнюю гонку сезона в Абу-Даби выиграл пилот «Виртуози» , вторым финишировал Виктор Мартен из «АРТ». Вести вырвал третье место в последних поворотах после столкновения с Зейном Мэлоуни из « », однако этого не хватило для титула.

Прорыв Фредерика, избравшего альтернативную стратегию, замедлил Пуршер – это не позволило датчанину побороться за топ-2. Сам Тео увидел клетчатый флаг пятым.

Пуршер завершил сезон со 203 очками, у Вести – 192. Победа позволила Дуэну стать третьим в чемпионате (168), также в топ-5 вошли пилот « » Аюму Иваса (165) и Мартен (150).

Формула-2. Абу-Даби. Вести выиграл спринт, Пуршер – 7-й, чемпион определится в последней гонке сезона

Формула-2. Абу-Даби. Дуэн выиграл квалификацию, Вести – 9-й, Пуршер – 14-й

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