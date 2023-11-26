Алонсо занял 4-е место в чемпионате, набрав равное количество очков с Леклером. Это лучший результат Фернандо с 2013 года

Алонсо провел свой лучший сезон в «Формуле-1» с 2013 года.

Гонщику « » удалось финишировать на четвертой позиции в личном зачете.

Пилот «Феррари» благодаря подиуму на Гран-при Абу-Даби опередил своего напарника Карлоса Сайнса и представителя « » . У Леклера и Алонсо по 206 баллов, однако 42-летний испанец выше за счет дополнительных показателей.

Так успешно Фернандо не завершал чемпионат с 2013 года. Тогда Алонсо стал вице-чемпионом в составе «Феррари».

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