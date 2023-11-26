Алонсо занял 4-е место в чемпионате, набрав равное количество очков с Леклером. Это лучший результат Фернандо с 2013 года

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Астон Мартин Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Алонсо провел свой лучший сезон в «Формуле-1» с 2013 года.

Гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо удалось финишировать на четвертой позиции в личном зачете.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер благодаря подиуму на Гран-при Абу-Даби опередил своего напарника Карлоса Сайнса и представителя «Макларена» Ландо Норриса. У Леклера и Алонсо по 206 баллов, однако 42-летний испанец выше за счет дополнительных показателей.

Так успешно Фернандо не завершал чемпионат с 2013 года. Тогда Алонсо стал вице-чемпионом в составе «Феррари».

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21 комментарий

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Максим Макеев
Великий пилот
Жаль не перейдет в РБ ибо что может быть лучше Андалузского быка в Быках😅
+20
-1
+19
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Alesha_451
Выжал максимум, пока тачка что-то могла, а потом минимизировал потери. Мастер, что ещё сказать. Круто, что дедки ещё могут дать молодёжи бой
+18
0
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Grigpar
Ало отработал в гран-при на всю катушку и четко держался в слипстриме более сильных соперников, что дало дополнительной скорости.
И 4-е место в сезоне - просто топовый результат с учетом силы команды. Смотреть за ним было одно удовольствие.
+9
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Егор Арефьев
Возраст в современной формуле ничего не решает. Сколько лет Алонсо, сколько Хэмилтону. А молодых талантов на подходе к Ф1 нет, что вынуждены возращать Риккардо и переподписывать Халка с Магой с очередной сезон.
+8
0
+8
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БратДругБорщ
Помню в 2014 долго шел третьим позади пары мерсов на своем красном запорожце
+6
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Тёма Тёма
Великий пилот. Эх ещё бы одно чемпионство в копилку... Заслужил же!
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Paninaro
Ответ elkipalki
Обыграл Шумахера за счет обстоятельств. Нагадил Массе из-за нечестных приемчиков. Он не третий заслужил, а чтоб у него забрали один.
Каких обстоятельств? У них по три ( 3=3) техсхода в сезоне 2006.
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Роман
Дед всё ещё достоин, наравне с Леклером и Цунодой гонщик дня.
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индийский огурчик
Чисто выстрадал 4 место на классе этот сезон. После Канады было какое-то адское выживалово. Оно в принципе и выходит так, не считая Переса на самовозке, хэм ало и ферстаппен лучшие с отрывом и самые стабильные. Боже, дайте наконец Алонсо машину как у Ред булл
+3
0
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Grigori86
Первая половина сезона была великолепна, борьба на верху, подиумы. А потом конкуренты уехали в закат. Но Фернандо доказал, что если машина быстра, то Фернандо всегда в борьбе за подиум.
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RusSt
Показал класс по добыванию очков. Пока команда ехала взял все причитающееся , опыт важен в этом деле
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ibra207
Ответ elkipalki
Обыграл Шумахера за счет обстоятельств. Нагадил Массе из-за нечестных приемчиков. Он не третий заслужил, а чтоб у него забрали один.
а нечестные приемчики, это быть быстрее него, даже не работая на симуляторе 😁?
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индийский огурчик
Ответ elkipalki
Обыграл Шумахера за счет обстоятельств. Нагадил Массе из-за нечестных приемчиков. Он не третий заслужил, а чтоб у него забрали один.
обыграл Шумахера в честной борьбе, чего не скажешь о Шумахере (Монако) оно ему и воздалось в японии, хотя сам Алонсо провел более стабильный сезон, пока Шумахер проверял кочки в австралии. Про массу вообще молчу. Временами проблески у него были, но он совсем не чета и он это сам говорил неоднократно
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Егор Арефьев
Ответ Великий Алонсо
4-й! На зелёном ведре которое на полсекунды с круга медленее чем Феррари! Медленее чем Мерседес и Макларен! Эта историческая фигня войдёт в анналы истории, у всех людей разбирающихся в Ф1 нет сомнений, что Алонсо лучший в истории и уже потом все остальные - Сенна, Шумахер, Прост и т.д
Да, да мы поняли. Успокойся
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ibra207
и это на пятой машине чемпионата!)
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Андрей Арсентьев
Жаль, что Алонсо так и не взял третий титул. Часто ему не везло с машинами.
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компотик
Ответ Великий Алонсо
4-й! На зелёном ведре которое на полсекунды с круга медленее чем Феррари! Медленее чем Мерседес и Макларен! Эта историческая фигня войдёт в анналы истории, у всех людей разбирающихся в Ф1 нет сомнений, что Алонсо лучший в истории и уже потом все остальные - Сенна, Шумахер, Прост и т.д
Пол сезона быстрее, пол сезона медленнее. Но Алонсо и вправду очень сильный сезон провел.
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Иван Алейников
Ответ Егор Арефьев
Возраст в современной формуле ничего не решает. Сколько лет Алонсо, сколько Хэмилтону. А молодых талантов на подходе к Ф1 нет, что вынуждены возращать Риккардо и переподписывать Халка с Магой с очередной сезон.
Насчет возрасте не скажите!
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