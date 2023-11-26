Алонсо занял 4-е место в чемпионате, набрав равное количество очков с Леклером. Это лучший результат Фернандо с 2013 года
Алонсо провел свой лучший сезон в «Формуле-1» с 2013 года.
Гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо удалось финишировать на четвертой позиции в личном зачете.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер благодаря подиуму на Гран-при Абу-Даби опередил своего напарника Карлоса Сайнса и представителя «Макларена» Ландо Норриса. У Леклера и Алонсо по 206 баллов, однако 42-летний испанец выше за счет дополнительных показателей.
Так успешно Фернандо не завершал чемпионат с 2013 года. Тогда Алонсо стал вице-чемпионом в составе «Феррари».
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Жаль не перейдет в РБ ибо что может быть лучше Андалузского быка в Быках😅
И 4-е место в сезоне - просто топовый результат с учетом силы команды. Смотреть за ним было одно удовольствие.