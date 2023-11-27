Ферстаппен вышел на чистое третье место по победам в истории «Ф-1» и стал первым гонщиком, лидировавшим 1000 кругов за сезон
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл заключительную гонку сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Абу-Даби.
Успех стал для нидерландца 54-м в карьере. По этому показателю трехкратный чемпион мира обогнал Себастьяна Феттеля и вышел на чистое третье место в истории. Больше побед лишь на счету Льюиса Хэмилтона (103) и Михаэля Шумахера (91).
Ферстаппен стал первым гонщиком, которому удалось пробить отметку в 1000 кругов лидирования за сезон. Макс лидировал 1003 из 1325 кругов в 2023 году, предыдущий рекорд принадлежал Феттелю (739 из 1133 кругов в 2011-м).
Ферстаппен – это символ скорости, заходящий на территорию Шумахера
Ферстаппен выиграл 19 Гран-при в 2023 году, «Ред Булл» – 21 из 22
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А так молодец конечно.
п.2. На сравнимых машинах без помощи админресурса тапок сливается.
Он хищник за рулём болида
Думаю что все идёт из детства
Жёсткое,а порой даже жестокое воспитание со стороны отца
У него практически нет слабых сторон,я категорически не согласен что все решает самовоз,безусловно РБ космолёт но если посадить условного Магнуссена он не будет показывать такие результаты как Макс
Перес хороший пилот,но его результаты мы видим
Думаю Макс будет самым титулованным гонщиком в истории