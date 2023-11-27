Ферстаппен вышел на чистое третье место по победам в истории «Ф-1» и стал первым гонщиком, лидировавшим 1000 кругов за сезон

Пилот «Ред Булл» выиграл заключительную гонку сезона-2023 «Формулы-1» – -Даби.

Успех стал для нидерландца 54-м в карьере. По этому показателю трехкратный чемпион мира обогнал и вышел на чистое третье место в истории. Больше побед лишь на счету (103) и (91).

Ферстаппен стал первым гонщиком, которому удалось пробить отметку в 1000 кругов лидирования за сезон. Макс лидировал 1003 из 1325 кругов в 2023 году, предыдущий рекорд принадлежал Феттелю (739 из 1133 кругов в 2011-м).

Ферстаппен – это символ скорости, заходящий на территорию Шумахера

Ферстаппен выиграл 19 Гран-при в 2023 году, «Ред Булл» – 21 из 22

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