Ферстаппен вышел на чистое третье место по победам в истории «Ф-1» и стал первым гонщиком, лидировавшим 1000 кругов за сезон

Теги Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл заключительную гонку сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Абу-Даби.

Успех стал для нидерландца 54-м в карьере. По этому показателю трехкратный чемпион мира обогнал Себастьяна Феттеля и вышел на чистое третье место в истории. Больше побед лишь на счету Льюиса Хэмилтона (103) и Михаэля Шумахера (91).

Ферстаппен стал первым гонщиком, которому удалось пробить отметку в 1000 кругов лидирования за сезон. Макс лидировал 1003 из 1325 кругов в 2023 году, предыдущий рекорд принадлежал Феттелю (739 из 1133 кругов в 2011-м).

Ферстаппен – это символ скорости, заходящий на территорию Шумахера

Ферстаппен выиграл 19 Гран-при в 2023 году, «Ред Булл» – 21 из 22

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31 комментарий

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Minuvert
Ответ Дмитрий Воронцов
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Вы своим "самовозом" совершенно нивелируете заслугу команды. Огромный штат людей шёл к этой победе длительный период времени и они совершенно не виноваты, что соперники не смогли дать бой. Макса с победой, заслужил
+28
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Alex Sin
Ответ Дмитрий Воронцов
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Таксист Льюис с таким самовозом же стал 7 кратным, так и таксист Армен тоже бы стал, посади его в мерсокосмовозку тех лет.
+21
-8
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Тёма Тёма
Лучший! И гений Эдриан Ньюи, конечно же, заслуживает отдельной похвалы!
+9
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Дмитрий Воронцов
Ответ Тёма Тёма
По-моему минусуют тех, кто неспособен воспринимать критику..
Неа) Я уже пообщался с этими лицемерами и все понял. Доминация РБ - хорошо, доминация Мерседеса - это плохо. Доминация РБ Феттеля - тоже отлично, доминация Феррари - давно и неправда, но все равно плохо)
+5
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+2
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Andres Dandaras
Мусорные рекорды очередные, так можно еще лет 5 самовозить без борьбы
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rastamansky
Один нюанс: раньше сезоны были по 16 гонок, а не по 22.
А так молодец конечно.
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Pavel Nikolaev
Не было столько спринтов, потому и кругов столько не было. И этапов стало больше
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Дмитрий Воронцов
Ответ Alex Sin
Таксист Льюис с таким самовозом же стал 7 кратным, так и таксист Армен тоже бы стал, посади его в мерсокосмовозку тех лет.
Пусть бы стал. Потом бы перешел в РБ и стал бы семнадцатикратным.
+3
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Virik Vol
Ответ Дмитрий Воронцов
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ты таксист, иди арендуй спортивный картинг и прокатись 50+ круглв глчнем на тебя)
+3
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Дмитрий Воронцов
Ответ Virik Vol
ты таксист, иди арендуй спортивный картинг и прокатись 50+ круглв глчнем на тебя)
Если бы Рено Логан Армена был бы быстрее РБ, то Армен бы стал непобедимым. Зачем докапываться к деталям, а не к сути. ОК, специально для Вас пример. Приходит в 2024 в году в Формулу 1 условное Шевроле. Спецы и умы GM создают движок, который на 50 л.с. мощнее Хонды и машина не уступает РБ в аэродинамике, все в рамках регламента, докопаться не к чему. При условии, что РБ сохраняет свою доминацию к остальным, Шевроле везет РБ секунду-полторы с круга. А рулит этим Шевроле Мик Шумахер, в подмоге у него Николас Латифи. В итоге будем иметь, что Мик Шумахер выкосит все гонки в сезоне, кроме одной, ее завоюет Николя. Что будем иметь?? Станет ли Мик Шумахер в глазах всех абсолютным доминатором и лучшим гонщиком пелотона?? Да или нет?? И если это условное Шевроле будет править в Ф1 хотя бы 7 лет, как Мерседес, то получится, что Мик достанет и отца по титулам и Люська.
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LechK1nG
Ответ Башмак Нирванов
Вот адекватная позиция: 1). Ферс - безусловный талант; 2). Пока его титулы добыты без борьбы, вообще; 3). Уотэбаутизм (а что насчёт Мерса) - не аргумент, да и не работает, ибо на то все рекорды побиты сейчас; 4). Не глоры нидерландца ждут доказательств его состоятельности в реальной борьбе (и в моменте, и в Чемпионате), т.к. есть обоснованные сомнения (сезон 2021). 5). Стиль его вождения (настаиваю на этой формулировке) - крайне не симпатичен. Опять же, пока он уезжает в закат - это не проявляется. Что будет , когда ему придется прорываться против равных машин - вопрос (хотя многие знают на него ответ).
Здесь не согласен только со 2м пунктом, где Макс выиграл свой первый титул в борьбе с Льюисом до последней гонки, после которой у Тото полыхнуло так, что пламя было видно с любой точки нашей планеты.
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Paninaro
Ответ Башмак Нирванов
Вот адекватная позиция: 1). Ферс - безусловный талант; 2). Пока его титулы добыты без борьбы, вообще; 3). Уотэбаутизм (а что насчёт Мерса) - не аргумент, да и не работает, ибо на то все рекорды побиты сейчас; 4). Не глоры нидерландца ждут доказательств его состоятельности в реальной борьбе (и в моменте, и в Чемпионате), т.к. есть обоснованные сомнения (сезон 2021). 5). Стиль его вождения (настаиваю на этой формулировке) - крайне не симпатичен. Опять же, пока он уезжает в закат - это не проявляется. Что будет , когда ему придется прорываться против равных машин - вопрос (хотя многие знают на него ответ).
Насчет п.1 есть огромные сомнения. Смотрим первого чемпиона РБ вне самовозного РБ - ничего выдающегося. Этот такой же, если не слабее.

п.2. На сравнимых машинах без помощи админресурса тапок сливается.
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Тёма Тёма
Ответ Дмитрий Воронцов
Неа) Я уже пообщался с этими лицемерами и все понял. Доминация РБ - хорошо, доминация Мерседеса - это плохо. Доминация РБ Феттеля - тоже отлично, доминация Феррари - давно и неправда, но все равно плохо)
Хз. Я за Шуми болел всю жизнь. Сенна - Шуми - Феррари - Ферстаппен. И всегда против Хэма. Как-то не вписываюсь в общую картину)
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Тёма Тёма
Ответ Дмитрий Воронцов
Буду как вы, обелять свой самовоз и говорить "это другое". А меня все будут плюсовать, несогласных будут беспощадно минусовать. Схема то проверена)
По-моему минусуют тех, кто неспособен воспринимать критику..
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Тёма Тёма
Ответ Дмитрий Воронцов
Так кто знает, если Ньюи должным образом не поблагодарить, то Феррари сможет и пригласить Ньюи, и тогда отблагодарит сполна, тиффози многое отдадут ему.
Так будет же самовоз, не? Или это другое?)))
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Minuvert
Ответ Paninaro
Мифический Армен и Дэну 2 из 3 не проиграл бы.)
И где теперь этот Ден? Слил свою карьеру, а теперь просится назад вторикеллой
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Paninaro
Ответ Minuvert
Мифический Армен и Росбергу бы не слил
Мифический Армен и Дэну 2 из 3 не проиграл бы.)
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Alexey Vysokov
Ответ Дмитрий Воронцов
Если бы Рено Логан Армена был бы быстрее РБ, то Армен бы стал непобедимым. Зачем докапываться к деталям, а не к сути. ОК, специально для Вас пример. Приходит в 2024 в году в Формулу 1 условное Шевроле. Спецы и умы GM создают движок, который на 50 л.с. мощнее Хонды и машина не уступает РБ в аэродинамике, все в рамках регламента, докопаться не к чему. При условии, что РБ сохраняет свою доминацию к остальным, Шевроле везет РБ секунду-полторы с круга. А рулит этим Шевроле Мик Шумахер, в подмоге у него Николас Латифи. В итоге будем иметь, что Мик Шумахер выкосит все гонки в сезоне, кроме одной, ее завоюет Николя. Что будем иметь?? Станет ли Мик Шумахер в глазах всех абсолютным доминатором и лучшим гонщиком пелотона?? Да или нет?? И если это условное Шевроле будет править в Ф1 хотя бы 7 лет, как Мерседес, то получится, что Мик достанет и отца по титулам и Люська.
Сделаю поправочку на современные реалии Формулы 1. Альпин Логан.
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Андрей Никитин99
Макс нравится кому то это или нет,идеальный гонщик со всех сторон.
Он хищник за рулём болида
Думаю что все идёт из детства
Жёсткое,а порой даже жестокое воспитание со стороны отца
У него практически нет слабых сторон,я категорически не согласен что все решает самовоз,безусловно РБ космолёт но если посадить условного Магнуссена он не будет показывать такие результаты как Макс
Перес хороший пилот,но его результаты мы видим
Думаю Макс будет самым титулованным гонщиком в истории
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Солнце13
на зависть хейтерам, то ли ещё будет
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