Льюис Хэмилтон: «В «Феррари» нет культуры взаимных обвинений. Мы все в одной лодке»

Хэмилтон заверил, что в «Феррари» нет никаких конфликтов.

Пилот «Феррари » поделился мнением об атмосфере в команде. В частности, он отрицает, что у сотрудников Скудерии есть склонность обвинять друг друга в слабых результатах.

«У меня нет ощущения, что здесь есть культура взаимных обвинений. Мы все в одной лодке. Я полностью уверен в решении перейти в эту команду.

Я на 100% поддерживаю команду и на 100% поддерживаю самого себя. Я знаю, что год складывается для нас не лучшим образом, нам пришлось многому научиться – в частности, конкретно мне. Я чувствую, что стал лучше в этом году. Я сильнее, чем когда-либо, и настроен показать максимальный результат в оставшихся гонках.

По ходу сезона у нас возникли трудности, но я чувствую, что удивил самого себя собственной стойкостью. Я все еще сохраняю позитивный настрой, сохраняю целеустремленность и намерение преодолеть все трудности.

Это самый сложный год – о таком сезоне не мечтает никто, особенно если речь идет о первом сезоне в такой особенной команде, как «Феррари». Но мы извлекаем уроки из каждого уик-энда. Я чувствую, что мы воспользуемся новыми знаниями, чтобы стать сильнее в будущем», – сказал Хэмилтон.

