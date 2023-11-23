Вольффу и Вассеру выписали предупреждения за мат на пресс-конференции в Лас-Вегасе
Руководители «Мерседеса» и «Феррари» вызывали к стюардам перед Гран-при Абу-Даби.
Причина вызова, указанная в сообщении ФИА – «определенные выражения» на пресс-конференции на Гран-при Лас-Вегаса. Тото Вольфф и Фредерик Вассер использовали обсценную лексику при общении с журналистами.
Расследовав дело, судьи выписали менеджерам по предупреждению. Стюарды отметили, что выражения, использованные Вольффом и Вассером, не соответствует «ценностям, которые защищает ФИА», а участники «Формулы-1» должны служить примером для поклонников спорта, особенно молодых.
Федерация не сочла данную лексику типичной для Тото и Фредерика, что послужило смягчающим обстоятельством. В вердикте говорится, что руководитель «Феррари» был «чрезвычайно расстроен и разочарован» тем, что болид Карлоса Сайнса оказался разрушен из-за незакрепленного люка в первой практике в Лас-Вегасе.
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