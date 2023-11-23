Вольффу и Вассеру выписали предупреждения за мат на пресс-конференции в Лас-Вегасе

Руководители «Мерседеса» и «Феррари» вызывали к стюардам перед Гран-при Абу-Даби.

Причина вызова, указанная в сообщении – «определенные выражения» на пресс-конференции на Гран-при Лас-Вегаса. и использовали обсценную лексику при общении с журналистами.

Расследовав дело, судьи выписали менеджерам по предупреждению. Стюарды отметили, что выражения, использованные Вольффом и Вассером, не соответствует «ценностям, которые защищает ФИА», а участники «Формулы-1» должны служить примером для поклонников спорта, особенно молодых.

Федерация не сочла данную лексику типичной для Тото и Фредерика, что послужило смягчающим обстоятельством. В вердикте говорится, что руководитель «Феррари» был «чрезвычайно расстроен и разочарован» тем, что болид Карлоса Сайнса оказался разрушен из-за незакрепленного люка в первой практике в Лас-Вегасе.

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