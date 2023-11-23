Льюис Хэмилтон о переговорах с «Ред Булл»: «Никто из моей команды не обращался. Не понимаю, о чем говорит Хорнер»

Хэмилтон отрицает информацию о переговорах с «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что представитель пилота « » интересовался возможностью перехода в чемпионскую команду в 2023 году.

Льюис, в свою очередь, заверил, что такого запроса не поступало ни от него, ни от менеджеров.

«Даже не знаю, откуда взялась эта история. То есть, от Кристиана, но я не понимаю, о чем он говорит. Насколько мне известно, никто из моей команды с ним не общался. Я не говорил с ним, можно сказать, годами.

Тем не менее, он ко мне обратился в этом году, попросил встретиться, но на этом все. Я просто поздравил его с потрясающим сезоном и сказал: «Надеюсь, получится с вами сразиться в ближайшем будущем», вот и все.

Думаю, он просто мутит воду. Никаких конфиденциальных обсуждений с «Ред Булл» не было. Вы знаете Кристиана. Он любит такие вещи», – с улыбкой сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон ответил на вопрос, хотел бы он побороться с в равных болидах:

«100 процентов, я был бы рад гоняться с ним в равных машинах.

«Ред Булл» прекрасно себя проявил, это невероятная команда, любой пилот был бы счастлив поработать с такой замечательной группой людей.

Но, если говорить о смене не такой уж отличной машины на машину для побед, для меня это не является мечтой. Мечта – начать с того места, где мы сейчас, и дорасти до побед. Поэтому я остался в «Мерседесе».

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