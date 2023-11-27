Ферстаппен сравнялся с Кларком по хет-трикам, больше – только у Шумахера и Хэмилтона

Теги Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Ред Булл Альфа Таури Джим Кларк Гран-при Абу-Даби Формула-1 Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Лиам Лоусон Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сделал 11-й хет-трик в карьере.

На Гран-при Абу-Даби Ферстаппен завоевал поул и выиграл гонку с лучшим кругом. Трехкратный чемпион «Формулы-1» сравнялся с Джимом Кларком и делит третью строчку в истории по данному показателю. Больше хет-триков только у Михаэля Шумахера (22) и Льюиса Хэмилтона (19).

Кроме того, Макс стал единственным пилотом, проехавшим каждый круг сезона-2023. Также без сходов обошлись Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон, однако они провели лишь несколько гонок за рулем «Альфа Таури».

Ферстаппен выиграл 19 Гран-при в 2023 году, «Ред Булл» – 21 из 22

Ферстаппен вышел на чистое третье место по победам в истории «Ф-1» и стал первым гонщиком, лидировавшим 1000 кругов за сезон

4 комментария

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Башмак Нирванов
Ответ Always_sam
РБ хоть и не самая быстрая машина пелетона, но зато самая надёжная, это тоже важно
😂👍
+15
-4
+11
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