Ферстаппен сравнялся с Кларком по хет-трикам, больше – только у Шумахера и Хэмилтона

Гонщик «Ред Булл» сделал 11-й хет-трик в карьере.

На Гран-при Абу-Даби Ферстаппен завоевал поул и выиграл гонку с лучшим кругом. Трехкратный чемпион «Формулы-1» сравнялся с и делит третью строчку в истории по данному показателю. Больше хет-триков только у (22) и (19).

Кроме того, Макс стал единственным пилотом, проехавшим каждый круг сезона-2023. Также без сходов обошлись и Лиам Лоусон, однако они провели лишь несколько гонок за рулем «Альфа Таури».

Ферстаппен выиграл 19 Гран-при в 2023 году, «Ред Булл» – 21 из 22

Ферстаппен вышел на чистое третье место по победам в истории «Ф-1» и стал первым гонщиком, лидировавшим 1000 кругов за сезон