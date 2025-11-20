Фернандо Алонсо: «Не думаю, что пилоты «Ф-1» будут сильно скучать по нынешним болидам»
Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о смене регламента в следующем сезоне – в частности, испанец объяснил, почему не будет скучать по нынешним болидам.
«В следующем году машины, вероятно, станут медленнее. Когда мы будем пилотировать болиды следующего года, то будем тосковать по нынешним – ведь мы всегда хотим ехать как можно быстрее.
Но мне кажется, что сейчас болиды слишком тяжелые, слишком крупные, да и с граунд-эффектом и текущим дорожным просветом не особо весело выступать.
Ожидалось, что нынешний регламент позволит нам держаться ближе друг к другу и вести активную борьбу на трассе – но не вышло. Возможно, в первый год это еще немного работало, но после ничего подобного не было. Так что я не думаю, что мы будем сильно скучать по нынешним болидам», – сказал Алонсо перед Гран-при Лас-Вегаса.
