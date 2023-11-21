Джолион Палмер о Ферстаппене: «Называть Гран-при бардаком, а через 50 кругов распевать «Вива Лас-Вегас» в комбинезоне Элвиса… Да брось»

Палмера удивило непоследовательное поведение Ферстаппена в Лас-Вегасе.

Гонщик « » подверг Гран-при Лас-Вегаса жесткой критике (в частности, сообщил, что «выглядел как клоун» на церемонии открытия), что не помешало ему после победы позитивно высказаться о гонке и исполнить песню Элвиса Пресли «Да здравствует Лас-Вегас!» в тематическом комбинезоне.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» посчитал лицемерными высказывания трехкратного чемпиона.

«Если честно, обескураживает негатив в некоторых комментариях до уик-энда и даже во время этапа. Макс сильно критиковал Гран-при, который прошел невероятно успешно. Как у нас говорят, не оценивай пудинг, пока не попробовал. Получилось восхитительно вкусно.

На мой взгляд, это лучший Гран-при года, уж точно один из лучших. Было много зрителей. Окей, какие-то американские традиции не всем по вкусу – большие представления. Но я помню, как мы гонялись в Сильверстоуне, и всех пилотов заставили приехать в Лондон на Трафальгарскую площадь. Было весело, но нас обязали. Примечательно, что Хэмилтон не приехал.

Мы направились в центр Лондона, а это в полутора-двух часах от Сильверстоуна. Иногда надо немного раскрутить этап. Это первый Гран-при Лас-Вегаса – да, какие-то вещи суматошные, сделаны в американском стиле и не всем нравятся. Но «Ф-1» в США на пике, предыдущие две гонки в этом сезоне прошли отлично. Я просто считаю, что надо дождаться гонки, а потом говорить, хорошо получилось или нет. И обычно все замечательно.

Нельзя так поступать. Сначала говорить, что это бардак, что и [Лас-Вегас] – как Лига чемпионов и национальный чемпионат, а через 50 кругов распевать «Вива Лас-Вегас» в комбинезоне Элвиса… Да брось», – поделился мыслями Джолион в подкасте Chequered Flag.

Палмер заявил, что ставит Гран-при на первое место по зрелищности в этом году:

«Гонка началась стильно, с обгона за лидерство и множества инцидентов. А завершилась обгоном за второе место на последнем круге. Хотелось бы увидеть обгон за лидерство, но, разумеется, Ферстаппен в 2023-м выигрывает все.

Не вижу гонки, которая превзошла бы эту».

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