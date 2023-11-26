Албон выиграл у напарника все квалификации сезона, Ферстаппен – 20 из 22, в «Мерседесе» равенство. В 2020-м Алекс всухую проиграл Максу
Алекс Албон стал единственным гонщиком «Формулы-1», которому удалось опередить напарника во всех квалификациях сезона-2023.
Пилотам не покорялось такое достижение с 2020 года, когда Макс Ферстаппен из «Ред Булл» обыграл самого Албона в квалификациях со счетом 17:0.
В 2023-м гонщик «Уильямса» оказался быстрее новичка чемпионата Логана Сарджента 22 раза из 22. Ферстаппен одержал разгромную победу над Серхио Пересом (20:2), гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не оставил шансов Лансу Строллу (19:3).
Шарль Леклер вдвое чаще опережал напарника по «Феррари» Карлоса Сайнса в квалификациях, однако уступает испанцу 12 очков перед последним заездом сезона. В «Мерседесе» обратная ситуация: в борьбе Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом равенство по субботам, в то время как преимущество семикратного чемпиона в гонках составляет внушительные 72 балла.
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Еще порадовал в квалах Хюльк, вот может же чел, столько лет не ездил и сразу показывает уровень, это достойно.
Цунода молодцом, всех своих напарников обыграл, мощный сезон провел в квалификациях, надеюсь, что завтра проведет хорошую гонку и ему повезет, заслужил.
За всю карьеру в Ф-1 все сезоны проиграл напарникам кроме Ди Ресты вышедшему на замену Массе на 1 гран при.
Видимо поэтому Алекса не очень сильно и хвалят, потому что нет такого как в прошлые годы, когда Уильямс был совсем безнадежен
Хотя, похвалы за сезон Алекс разумеется заслужил
С Хюлькенбергом согласен. В квалификациях крайне хорошо проявил себя. А в гонке на Хаасе ловить нечего. Только засчет хороший тактики, чего в этом сезоне почти и не было
Про Цуноду согласен, ещё бы поменьше глупых штрафов и ошибок в гонках, вообще был бы идеальный сезон. Радует его прогресс, потому что в прошлом сезоне казалось, что он вообще не уровень ф1
Да, Магнуссен не Ферстаппен конечно, но проблема Хааса вообще не в гонщиках. Пока все команды в течение сезона пытались внедрить обновления (ладно, почти все. Ещё Астон затянул с ними), Хаас пытался все сделать к гран-при США, чтобы превратить тыкву в карету. Вот только так не работает
Да. Можно сказать про Альфа Таури, которые после перерыва поехали. Но там, во-первых, постепенно устанавливали обновления и методом проб и ошибок проверяли, насколько они работают, а во-вторых больше времени было, чтобы протестировать их
Хаас же огромный пакет представил лишь перед гран-при США, то есть не так давно (в конце октября)
На что они рассчитывали, остаётся загадкой
По скорости Хаас не самая плохая машина, что показал Хюлькенберг в квалификациях. Но в гонке толку мало, потому что Хаас дико расходует резину. Ни у одной другой команды нет такой проблемы с расходом
Да и тактически команда просела. Вспомните прошлый сезон, что Кевин, что Мик за счёт хорошей тактики могли оказаться высоко, ведь, что в прошлом году, что в этом машина не сильна
В этом же сезоне, почти ни разу стратеги не пытались использовать альтернативную тактику. И в этом минус. Нужно рисковать, как это было год назад, чтобы попасть в очки, но Хаас выбирал тактику аналогичную другим командам, вот только у них такой проблемы с резиной не было
И да. Менять Магнуссена. А на кого?
Хаас ставит требования, чтобы был опытный гонщик, редко разбивающий машину
Я сходу не могу вспомнить тех, кто и в формуле что-то показал, и кто при этом сейчас не в ней
Есть один гонщик на уме (Верляйн), но он уже давно не в формуле, при этом из-за характера. Других я вспомнить особо не могу
В начале года совсем все печально для молодого было