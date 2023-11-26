Албон выиграл у напарника все квалификации сезона, Ферстаппен – 20 из 22, в «Мерседесе» равенство. В 2020-м Алекс всухую проиграл Максу

Алекс Албон стал единственным гонщиком «Формулы-1», которому удалось опередить напарника во всех квалификациях сезона-2023.

Пилотам не покорялось такое достижение с 2020 года, когда Макс Ферстаппен из «Ред Булл» обыграл самого Албона в квалификациях со счетом 17:0.

В 2023-м гонщик « » оказался быстрее новичка чемпионата Логана Сарджента 22 раза из 22. Ферстаппен одержал разгромную победу над (20:2), гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не оставил шансов Лансу Строллу (19:3).

Шарль Леклер вдвое чаще опережал напарника по «Феррари» в квалификациях, однако уступает испанцу 12 очков перед последним заездом сезона. В « » обратная ситуация: в борьбе с Джорджем Расселлом равенство по субботам, в то время как преимущество семикратного чемпиона в гонках составляет внушительные 72 балла.

Итоги квалификационных сражений напарников в «Формуле-1» в 2023 году

«Уильямс»: Алекс Албон – Логан Сарджент 22:0

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – Серхио Перес 20:2

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо – Ланс Стролл 19:3

«Альфа Таури»: Юки Цунода – Ник де Врис / Даниэль Риккардо / Лиам Лоусон 16:6

«Хаас»: Нико Хюлькенберг – Кевин Магнуссен 15:7

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – Чжоу Гуаньюй 15:7

«Макларен»: Ландо Норрис – Оскар Пиастри 15:7

«Феррари»: Шарль Леклер – Карлос Сайнс 15:7

«Альпин»: Пьер Гасли – Эстебан Окон 14:8

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон – Джордж Расселл 11:11

Ферстаппен выиграл последнюю квалификацию сезона. «Феррари» и «Макларен» в топ-3

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