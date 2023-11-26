Албон выиграл у напарника все квалификации сезона, Ферстаппен – 20 из 22, в «Мерседесе» равенство. В 2020-м Алекс всухую проиграл Максу

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

Алекс Албон стал единственным гонщиком «Формулы-1», которому удалось опередить напарника во всех квалификациях сезона-2023.

Пилотам не покорялось такое достижение с 2020 года, когда Макс Ферстаппен из «Ред Булл» обыграл самого Албона в квалификациях со счетом 17:0.

В 2023-м гонщик «Уильямса» оказался быстрее новичка чемпионата Логана Сарджента 22 раза из 22. Ферстаппен одержал разгромную победу над Серхио Пересом (20:2), гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не оставил шансов Лансу Строллу (19:3).

Шарль Леклер вдвое чаще опережал напарника по «Феррари» Карлоса Сайнса в квалификациях, однако уступает испанцу 12 очков перед последним заездом сезона. В «Мерседесе» обратная ситуация: в борьбе Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом равенство по субботам, в то время как преимущество семикратного чемпиона в гонках составляет внушительные 72 балла.

Итоги квалификационных сражений напарников в «Формуле-1» в 2023 году
 
«Уильямс»: Алекс Албон – Логан Сарджент 22:0
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – Серхио Перес 20:2
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо – Ланс Стролл 19:3
«Альфа Таури»: Юки Цунода – Ник де Врис / Даниэль Риккардо / Лиам Лоусон 16:6
«Хаас»: Нико Хюлькенберг – Кевин Магнуссен 15:7
«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – Чжоу Гуаньюй 15:7
«Макларен»: Ландо Норрис – Оскар Пиастри 15:7
«Феррари»: Шарль Леклер – Карлос Сайнс 15:7
«Альпин»: Пьер Гасли – Эстебан Окон 14:8
«Мерседес»: Льюис Хэмилтон – Джордж Расселл 11:11
 

Ферстаппен выиграл последнюю квалификацию сезона. «Феррари» и «Макларен» в топ-3

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38 комментариев

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Иван Еремин
С учётом того что Макс проиграл квалу в Аравии из-за отказа машины урыв всех в 1-ом сегменте а в Майами не поставил время из-за разбившегося Леклера при этом выиграв 2-ой сегмент то по факту он ни одной квалы Перцу не слил
+40
-5
+35
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Scorpio
Ответ Mortimer1
Или что Леклер - гонщик одного круга, который не может реализовать свое преимущество в гонке
Ага особенно где у него горит мотор, а на следующую гонку достают прямо из коробки бракованный, отказывает электроника, или как в барсе стартует с питлейн с заменой пол ж опы болида, так сказать пилот одного круга
+29
-6
+23
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DonaldBrashear 2.0
Алекс Албон молодцом, за такие результаты в Уильямсе в свое время Рассела на руках носили, чемпионом будущим несомненно называли, а про Алекса - молчание.

Еще порадовал в квалах Хюльк, вот может же чел, столько лет не ездил и сразу показывает уровень, это достойно.

Цунода молодцом, всех своих напарников обыграл, мощный сезон провел в квалификациях, надеюсь, что завтра проведет хорошую гонку и ему повезет, заслужил.
+28
-5
+23
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Le Chan
Стролл в плане квалификации это вообще нечто
За всю карьеру в Ф-1 все сезоны проиграл напарникам кроме Ди Ресты вышедшему на замену Массе на 1 гран при.
+16
-2
+14
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Днища были уничтожены, середняки побеждены - в плане квал сезон выдался довольно показательным
+15
-1
+14
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Mortimer1
Ответ Башмак Нирванов
В Мерседесе равенство... Где тут фанат Жоржика, что пел про его "подавляющее преимущество над..."🫢😂. В гонках вообще в одни ворота. Это и сам признает. Но квалы...
Фанаты хэма радуются равенству с Расселом. Вот это упала планка за последние пару лет)
+18
-9
+9
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M93
Ответ うちはイタチ
вот это база. а у комментатора выше явные проблемы с головой
Чушь это, а не база и проблемы у вас обоих с тем, как смотрите Ф1. У Леклера гонок проигранных им самим мизер, львиное большинство это либо проблемы с машиной, либо ошибки команды, либо невезение, как к примеру было в Катаре. Также нужно учитывать, что у него есть пруды взятые на машине, которая в гоночных просто не в состоянии конкурировать с Ред Булл.
+10
-2
+8
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United_LP
Ответ Mortimer1
Или что Леклер - гонщик одного круга, который не может реализовать свое преимущество в гонке
Не было ни одной гонки, шде темп Сайнса был выше.
+9
-2
+7
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ральф шумахер
Ответ Fonbaron
Алекс просто рентача выносит, возможно вильямс сейчас очень быстрая машина. Хюльк выигрывает кого? Магнеуссена! Абсолютного середняка, который только в сравнении с никакущим Мазепиным был хорош. Удивительно, как Магнусена держат. Хулььтк чуть лучше Цунода растет, это есть..
мазеспин ездил с Миком, таким же новичком, а не Магнуссеном.
+9
-2
+7
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Мевин Магнуссен
Ответ DonaldBrashear 2.0
Алекс Албон молодцом, за такие результаты в Уильямсе в свое время Рассела на руках носили, чемпионом будущим несомненно называли, а про Алекса - молчание. Еще порадовал в квалах Хюльк, вот может же чел, столько лет не ездил и сразу показывает уровень, это достойно. Цунода молодцом, всех своих напарников обыграл, мощный сезон провел в квалификациях, надеюсь, что завтра проведет хорошую гонку и ему повезет, заслужил.
Алекс молодец, конечно, но уровень машины действительно непонятен. Много разговоров, что машина уровня формулы-2, но тут нужно и на другие факторы смотреть. Условный расход резины: незаметно, чтобы Логан или тем более Алекс из-за этого страдали. По скорости Уильямс тоже не самая слабая машина, что видно как в гонке, так и в квалификации.

Видимо поэтому Алекса не очень сильно и хвалят, потому что нет такого как в прошлые годы, когда Уильямс был совсем безнадежен

Хотя, похвалы за сезон Алекс разумеется заслужил

С Хюлькенбергом согласен. В квалификациях крайне хорошо проявил себя. А в гонке на Хаасе ловить нечего. Только засчет хороший тактики, чего в этом сезоне почти и не было

Про Цуноду согласен, ещё бы поменьше глупых штрафов и ошибок в гонках, вообще был бы идеальный сезон. Радует его прогресс, потому что в прошлом сезоне казалось, что он вообще не уровень ф1
+6
0
+6
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Алексей Антонович
Ответ Fonbaron
Алекс просто рентача выносит, возможно вильямс сейчас очень быстрая машина. Хюльк выигрывает кого? Магнеуссена! Абсолютного середняка, который только в сравнении с никакущим Мазепиным был хорош. Удивительно, как Магнусена держат. Хулььтк чуть лучше Цунода растет, это есть..
А Латифи или Кубица-2019 - это не рентачи?
+6
0
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Serghei Cardasciuc
Радует Окон которого уделали. Надеюсь и в гонке не наберёт больше очков, чем Гасли.
+5
-1
+4
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Mortimer1
Ответ MinkoffS
Комментарий скрыт
Или что Леклер - гонщик одного круга, который не может реализовать свое преимущество в гонке
+28
-24
+4
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うちはイタチ
Цунода хорош)
+8
-4
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Jurijs isajevs
Ответ Михаил Блинов
С Цунодой маленько не правильно, лучше бы по каждой паре дали соотношение квалификаций
Согласен. А то я знаю счёт только с Риккардо- 4:3.
+3
0
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Nothern Lord
Ответ Le Chan
Пиастри подтянулся к Норрису по квалам и это радует В начале года совсем все печально для молодого было
Печально было у Рика, а Пиастри практически сразу был близок к Норрису, что для новичка очень круто.
+4
-2
+2
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うちはイタチ
Ответ Mortimer1
Или что Леклер - гонщик одного круга, который не может реализовать свое преимущество в гонке
вот это база. а у комментатора выше явные проблемы с головой
+15
-13
+2
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nightingale46
Ответ M93
Чушь это, а не база и проблемы у вас обоих с тем, как смотрите Ф1. У Леклера гонок проигранных им самим мизер, львиное большинство это либо проблемы с машиной, либо ошибки команды, либо невезение, как к примеру было в Катаре. Также нужно учитывать, что у него есть пруды взятые на машине, которая в гоночных просто не в состоянии конкурировать с Ред Булл.
Карлос выиграл 2 квалификации в значимых гонках для Феррари гонках, где они сильны - результат победа и подиум в монце, но потом ему вернулась обратка - поймал люк в Лас-Вегасе. Сайнс проводит добротный сезон, но это вообще не имеет значения в сражении за чемпионство, если оно случится в следующем году, поэтому он будет 2-м номером и чем раньше это сделают, тем больше шансов у Леклера. А вообще не верится, что феррари сможет выйти на уровень прошлого года и навязывать борьбу РБ на всех типах трасс, а не только типажа Азербайджан-Монца-Сингапур-ЛВ.
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Иван Алейников
Ответ Nothern Lord
Печально было у Рика, а Пиастри практически сразу был близок к Норрису, что для новичка очень круто.
В гонках не так совсем. Посмотрим на следующий сезон
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Philatelist79
Алекс вернул судьбе должок. Теперь очередь Логана.
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Михаил Блинов
С Цунодой маленько не правильно, лучше бы по каждой паре дали соотношение квалификаций
+2
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Vadim Larin
Самые интересные результаты в Альпин и Хаас, раскрывают истинный уровень вторых пилотов
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Мевин Магнуссен
Ответ Fonbaron
Алекс просто рентача выносит, возможно вильямс сейчас очень быстрая машина. Хюльк выигрывает кого? Магнеуссена! Абсолютного середняка, который только в сравнении с никакущим Мазепиным был хорош. Удивительно, как Магнусена держат. Хулььтк чуть лучше Цунода растет, это есть..
Не понимаю негатива. Да, Магнуссен средний пилот, но Хюлькенберг 3 года не был в ф1 (на полноценной основе). И то, что он победил Магнуссена в квалификациях это довольно достойный результат.

Да, Магнуссен не Ферстаппен конечно, но проблема Хааса вообще не в гонщиках. Пока все команды в течение сезона пытались внедрить обновления (ладно, почти все. Ещё Астон затянул с ними), Хаас пытался все сделать к гран-при США, чтобы превратить тыкву в карету. Вот только так не работает

Да. Можно сказать про Альфа Таури, которые после перерыва поехали. Но там, во-первых, постепенно устанавливали обновления и методом проб и ошибок проверяли, насколько они работают, а во-вторых больше времени было, чтобы протестировать их

Хаас же огромный пакет представил лишь перед гран-при США, то есть не так давно (в конце октября)

На что они рассчитывали, остаётся загадкой

По скорости Хаас не самая плохая машина, что показал Хюлькенберг в квалификациях. Но в гонке толку мало, потому что Хаас дико расходует резину. Ни у одной другой команды нет такой проблемы с расходом

Да и тактически команда просела. Вспомните прошлый сезон, что Кевин, что Мик за счёт хорошей тактики могли оказаться высоко, ведь, что в прошлом году, что в этом машина не сильна

В этом же сезоне, почти ни разу стратеги не пытались использовать альтернативную тактику. И в этом минус. Нужно рисковать, как это было год назад, чтобы попасть в очки, но Хаас выбирал тактику аналогичную другим командам, вот только у них такой проблемы с резиной не было

И да. Менять Магнуссена. А на кого?
Хаас ставит требования, чтобы был опытный гонщик, редко разбивающий машину

Я сходу не могу вспомнить тех, кто и в формуле что-то показал, и кто при этом сейчас не в ней

Есть один гонщик на уме (Верляйн), но он уже давно не в формуле, при этом из-за характера. Других я вспомнить особо не могу
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EconomistGl
Ответ Mortimer1
Фанаты хэма радуются равенству с Расселом. Вот это упала планка за последние пару лет)
Ну в прошлом году Хэмилтон победил его 13-8, в чем проблема? Росберг тоже выиграл 12-9 по квалам у Хэмилтона в 2014 году (там правда пару технических проблем было у Хэма плюс приколы от Росберга в Монако, но все равно), а в гоночном темпе Хэмилтон был очевидно сильнее. На одном круге Рассел вполне быстр, в гонках сливает по всем статьям Хэмилтону.
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M93
Ответ Always_sam
если бы Шарль проигрывал только РБ, то это было бы понятно. но он сливает всем подряд в гонках. а это как бы показатель
Кому всем, показатель чего? Какой-то голословный ни о чем. Феррари что стабильна хороша на всех трассах походу всего сезона и уступает только Ред Булл? Феррари вообще начала сезон намного хуже прошлого, Феррари фактически по ходу сезона модно смело называть командой 2-5 места. Они могли быть как и вторыми по скорости - чаще во второй половине сезона, а могли уступать и в скорости Мерседесу, Астон Мартину, а во второй половине сезона уже и Макларену. Квалификация это отдельный вид заездов, где можно и на более слабой машине быстро проехать, а на длинной дистанции у Феррари зачастую вылазят ее многие проблемы.
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dmitry79
Ответ Mortimer1
Фанаты хэма радуются равенству с Расселом. Вот это упала планка за последние пару лет)
А на разрыв по очкам уже не смотрите? Чемпионат мира в квалификациях проходит?
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United_LP
Ответ DonaldBrashear 2.0
Алекс Албон молодцом, за такие результаты в Уильямсе в свое время Рассела на руках носили, чемпионом будущим несомненно называли, а про Алекса - молчание. Еще порадовал в квалах Хюльк, вот может же чел, столько лет не ездил и сразу показывает уровень, это достойно. Цунода молодцом, всех своих напарников обыграл, мощный сезон провел в квалификациях, надеюсь, что завтра проведет хорошую гонку и ему повезет, заслужил.
Как вчера кто-то писал в комментах: Его выпустят на софте на 3 круга, потом обуют в хард и на последних кругах снова заменят на хард.
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Serghei Cardasciuc
Ответ Fonbaron
Алекс просто рентача выносит, возможно вильямс сейчас очень быстрая машина. Хюльк выигрывает кого? Магнеуссена! Абсолютного середняка, который только в сравнении с никакущим Мазепиным был хорош. Удивительно, как Магнусена держат. Хулььтк чуть лучше Цунода растет, это есть..
Магнуссен с Мазепиным не выступали в одном сезоне.
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0
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Le Chan
Пиастри подтянулся к Норрису по квалам и это радует
В начале года совсем все печально для молодого было
+1
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