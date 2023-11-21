Вести претендует на место Сарджента, «Мерседес» предоставит «Уильямсу» данные гонщика «Ф-2» (F1-Insider)
«Уильямс» может заменить Сарджента на Вести в 2024 году.
Команда «Уильямс» пока не подтвердила состав на сезон-2024. Алекс Албон продолжит выступать за коллектив из Гроува, в то время как место Логана Сарджента остается под вопросом.
По информации F1-Insider.com, руководитель «Уильямса» и бывший главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз ожидает финального этапа «Формулы-1» и «Формулы-2», а также тестов «Ф-1» в Абу-Даби на следующей неделе.
У Сарджента, прибавившего в последних гонках, появится еще один шанс проявить себя. В то же время на его кокпит претендует пилот «Ф-2» Фредерик Вести. Юниор «Мерседеса» проведет практику за рулем болида Льюиса Хэмилтона, сразится за титул «Ф-2» с Тео Пуршером, а затем выступит за немецкую команду на тестах.
Сообщается, что «Мерседес» предоставит «Уильямсу» данные Вести. Изначально исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф аналогичным образом поступил с информацией по резервному гонщику Мику Шумахеру, но получил отказ от Воулза. Теперь Вольфф намерен пристроить в «Уильямс» Фредерика.
Издание утверждает, что босс «Уильямса» примет решение лишь после окончания тестов и изучения всех данных.
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