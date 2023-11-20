«Быть не может! Вот это я точно не поддержу». Риккардо – о проведении Гран-при Лас-Вегаса в финальном «тройнике» этапов сезона-2024

Риккардо призвал пересмотреть дату проведения Гран-при Лас-Вегаса в 2024 году.

Пилот « » подвел итоги гонки, отметив, что в целом получил большое удовольствие от участия в гоночном уик-энде.

При этом указал на пару моментов, нуждающихся в доработке:

«Думаю, гонка оправдала ожидания. После четверга и той поздней сессии (вторая практика) я чувствовал себя так, будто, не знаю, нахожусь в бреду. Не уверен, что это определение – ощущение, будто ты под галлюциногенами. Но потом все пошло как надо.

Паддок просто огромный. Со своей особой атмосферой. Думаю, в целом все прошло нормально. Единственные две вещи, которые я бы поменял – это асфальт, от которого хотелось бы добиться большего сцепления с дорожным полотном, и время старта, которое стоило бы перенести на более ранее время. Тогда все пройдет намного спокойнее. Хотя не думаю, что в следующем году после Гран-при Лас-Вегаса нас ждет еще одна гонка, там должен быть недельный перерыв».

Тут журналисты поправили Риккардо, сообщив ему, что в следующем году Гран-при Лас-Вегаса наоборот будет открывать так называемый «тройник» на финише сезона (этапы в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби) – когда три гонки будут проходить подряд каждую неделю:

«Что?! Быть не может! Ну ладно. Вот эту идею я точно не поддержу. И теперь, зная обо всех особенностях этого уик-энда, я думаю, что организаторам стоит передвинуть Гран-при Лас-Вегаса на более позднюю дату. Потому что мы будем просто вымотаны, особенно в конце сезона. Я провел всего шесть Гран-при, но даже я чувствую усталость. Надеюсь, они смогут что-нибудь придумать».

Дом «Ф-1» в Вегасе за $500 млн: свадебный алтарь (первый клиент – чемпион мира), темень у гаражей, казино повсюду