Красно-белая «Феррари» для крайне холодного Вегаса, Ферстаппен – лучший в истории по версии Экклстоуна, Бинотто зовут в «Ауди» и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. «Феррари» представила болид с белым антикрылом для Гран-при Лас-Вегаса (и соответствующие комбинезоны), Ферстаппен – шлем с тремя звездами и добавлением салатового.

2. Другие команды также готовятся к гонке: ожидается понижение температуры до 5-6 градусов, вероятность дождя – 50-60 процентов. Росс Браун признался, что чемпионат не учел ночной холод Вегаса, Экклстоун заявил, что этап не имеет отношения к «Ф-1», в «Мерседесе» запретили походы в казино.

3. Берни назвал Ферстаппена лучшим пилотом с момента основания «Ф-1», Марко рассказал, в чем Макс превосходит Хэмилтона и Феттеля. Гонщик «Ред Булл» стал первым нидерландцем на сольной обложке «Тайм» и высказался о погоне за семью титулами.

4. Аэродинамика «Ред Булл» существенно поменяется в 2024-м, болид станет менее восприимчивым к ветру, выяснили итальянские журналисты.

5. Росс Браун хотел бы увидеть более сильного гонщика в «Ред Булл», чем Переса, Уиндзор призвал команду задуматься о замене, Абитебуль проанализировал противостояние Серхио и Макса.

6. В «Ауди» сделали новое предложение Бинотто, сообщает пресса.

7. Масса снова в центре внимания. Бразилец обвинил «Феррари» в фаворитизме, когда выступал с Алонсо, Глок предположил, что успех Фелипе в суде может привести к разбирательствам между Хэмилтоном и Ферстаппеном.

8. Алонсо рассказал, как его мотивирует Хэмилтон, поделился мечтами о 33-й победе и сообщил, какая команда навсегда останется в его сердце.

9. Баттон пытался перейти в «Ред Булл» перед чемпионским сезоном-2009 с «Брауном».

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу

🏍️ Борьба за титул MotoGP продолжается

Баньяя опередил Мартина в основной гонке Гран-при Малайзии и уступил в спринте. Бастианини одержал первую победу в 2023 году, Баньяя стал быстрейшим в квалификации.

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Лас-Вегаса «Ф-1» (16-18 ноября).

2. Гран-при Катара MotoGP (17-19 ноября).

3. Ралли Японии – последний этап сезона WRC (16-19 ноября).

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