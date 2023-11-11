Фернандо Алонсо: «Очень хочу выиграть 33-ю гонку, вижу это число повсюду. Я мотивирован, время уходить пока не пришло»

Теги Гран-при Испании Феррари Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин WEC коронавирус Авто

Алонсо поделился мечтами о 33-й победе в «Формуле-1».

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выиграл 32 гонки (седьмой показатель в истории «Формулы-1»). Двукратный чемпион мира в последний раз побеждал в составе «Феррари» более десяти лет назад – на Гран-при Испании-2013.

Также Алонсо высказался об уходе из серии в конце 2018 года.

«Я думал, это все. Я не размышлял о возвращении в «Формулу-1». Я оставил дверь чуть-чуть приоткрытой из-за нового регламента и нового поколения машин с граунд-эффектом. Пока я занимался другими сериями и проектами, я постоянно следил за тем, что происходит в «Формуле-1».

Помню, как во время пандемии я думал, какие у меня варианты после окончания чемпионата мира по гонкам на выносливость, и решил, что только «Формула-1» находится в здоровом состоянии. Во всех других категориях был недостаток спонсоров, большинство гонок отменили, в то время как «Формула-1» оставалась очень сильна даже во время пандемии. Так что я решился на абсолютный вызов: вернуться в «Формулу-1» и попытаться снова стать конкурентоспособным.

Я очень хочу выиграть 33-ю гонку. В социальных сетях много об этом говорят, я вижу число 33 повсюду, и мне бы очень этого хотелось. Я чувствую себя свежим, я чувствую себя быстрым, я получаю удовольствие от нашего пути с «Астон Мартин». Я чувствую себя мотивированным. Время уходить пока не пришло», – заявил испанец.

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1 комментарий

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Dooomer
Сбудется!
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