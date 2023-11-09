Макс Ферстаппен: «Хотел бы я выиграть семь титулов? Да, почему нет?»
Ферстаппен допустил, что погонится за рекордами «Формулы-1» по титулам.
В 2023 году гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в третий раз. Нидерландцу осталось завоевать четыре титула, чтобы сравняться с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном.
«Хотел бы я выиграть семь титулов? Да, почему нет?
Но даже если я не заработаю семь, то буду понимать, что в жизни очень много всего помимо «Ф-1». Я уже очень доволен своими достижениями», – признался Ферстаппен.
Макс также высказался о возможном переходе в другую серию с менее напряженным графиком:
«В какой-то момент придется выбирать между успехом и качеством жизни в целом. Есть ощущение, что я живу на чемоданах, постоянно нахожусь в отелях. В данный момент меня это устраивает. Я люблю гоняться. Я люблю побеждать. Но, может, с возрастом мне перестанет этого хотеться.
Для меня очень важно, чтобы спорт был на первом месте, а не шоу. В конечном счете это также повлияет на решение, оставаться или нет».
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