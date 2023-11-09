Макс Ферстаппен: «Хотел бы я выиграть семь титулов? Да, почему нет?»

Теги Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен допустил, что погонится за рекордами «Формулы-1» по титулам.

В 2023 году гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в третий раз. Нидерландцу осталось завоевать четыре титула, чтобы сравняться с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном.

«Хотел бы я выиграть семь титулов? Да, почему нет?

Но даже если я не заработаю семь, то буду понимать, что в жизни очень много всего помимо «Ф-1». Я уже очень доволен своими достижениями», – признался Ферстаппен.

Макс также высказался о возможном переходе в другую серию с менее напряженным графиком:

«В какой-то момент придется выбирать между успехом и качеством жизни в целом. Есть ощущение, что я живу на чемоданах, постоянно нахожусь в отелях. В данный момент меня это устраивает. Я люблю гоняться. Я люблю побеждать. Но, может, с возрастом мне перестанет этого хотеться.

Для меня очень важно, чтобы спорт был на первом месте, а не шоу. В конечном счете это также повлияет на решение, оставаться или нет».

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6 комментариев

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Minuvert
Ответ Егор Арефьев
Вот честно, надоели гении. Надоели все эти Феттели, Хэмилтоны, Ферстаппены. Хочу чтобы просто было несколько (хотя бы 2) более менее равных сильных команды и несколько сильных пилотов, которые бы боролись за титулы друг с другом. Сколько можно гениев, которые бьют рекорды друг за другом. Хочу зрелища. Почему руководители Формулы 1 считают, что мне интересно именно постоянное побитие новых рекордов. Нет. P.s. последний раз борьба за титул между пилотами разных команд до последней гонки была в 2021 году, а до этого в 2012. 9 лет мы ждали, и это нам с Росбергом повезло ещё. Вы нам предлагаете ещё 9 лет смотреть на титулы Ферстаппена, нового рекордсмена? Я так не хочу. Я хочу зрелищ. И в жопу засуньте свои рекорды. Как в НАСКАР, есть вечные рекорды в истории, но все понимают, что их не побить и просто любуются борьбой.
Попробуйте переключиться на другие серии, до смены регламента в Ф1 вряд-ли что-то кардинально изменится
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