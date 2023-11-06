Берни Экклстоун: «Ферстаппен – лучший пилот «Ф-1» с момента ее основания»

Теги Гран-при Бразилии Берни Экклстоун Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Экклстоун признал Ферстаппена лучшим гонщиком «Ф-1» с 1950 года.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун посетил Гран-при Сан-Паулу и поделился мыслями об уровне лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Макс – лучший пилот «Формулы-1» с момента ее основания», – заявил 93-летний британец.

Берни также отметил влияние Ферстаппена на возвращение Гран-при Нидерландов в календарь серии:

«[В мое время] это был хаос. Плохой автодром, хотя в те годы были и другие подобные. Трасса никогда не являлась моей любимой, там произошло столько плохих событий. Надеюсь, это позади.

Но, конечно, я рад возвращению. Это одна из первых гонок, что я помню. Все выглядит гораздо лучше, организация хорошая. Разумеется, в основном [Гран-при вернулся] благодаря Ферстаппену, но и многие другие люди приложили усилия.

Пока Макс в «Формуле-1», Зандворт останется в календаре. Что будет потом – кто знает. Может, мы потеряем какие-то гонки. 24 этапа – слишком много, некоторые отпадут».

Ферстаппен обновил еще два рекорда «Ф-1» – и отметил песней из 60-х: ее включили по радио, и Макс подхватил

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18 комментариев

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Paninaro
Деменция - страшная вещь. Когда был помоложе лет на 30, называл другого пилота.
+15
-7
+8
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Nikola Poppop31
Дед опять таблетки не выпил
+7
-3
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Сергей Евсеев
Ответ Paninaro
Деменция - страшная вещь. Когда был помоложе лет на 30, называл другого пилота.
30 лет назад я думал, что Нинтендо и Полароид - вершина электронных технологий.
+5
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irs118return
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Ответ alex1382
кому как ни тебе, знать про деменцию
иногда даже жалко этих люськиных, понимая насколько они ограничены в мышлении или способности анализа, однозначно необычные люди, но тоже люди🤡😄
+2
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Ма Из
Ответ Paninaro
Деменция - страшная вещь. Когда был помоложе лет на 30, называл другого пилота.
так и Ферзя 30 лет назад даже в проекте не было
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All Hayg
Великий Берни знает в отличии от нас что говорить о Ф1 , так как он и есть Формула 1..................
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Великий Алонсо
Ответ Великий Алонсо
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Красава. Все по факту.
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Minuvert
Ответ Paninaro
Деменция - страшная вещь. Когда был помоложе лет на 30, называл другого пилота.
Макс ещё не родился в тот момент
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Donbass
Лучший Ньюи!
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Faraon
Какая-то нездоровая любовь у старика к молодому парню.
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
лучший гонщик, кторый вообще не занет что такое обгоны без дрс?)))
Нету никакого вечного роста. Всегда есть пределы.
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alex1382
Ответ Paninaro
Деменция - страшная вещь. Когда был помоложе лет на 30, называл другого пилота.
кому как ни тебе, знать про деменцию
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alex1382
Ответ irs118return
иногда даже жалко этих люськиных, понимая насколько они ограничены в мышлении или способности анализа, однозначно необычные люди, но тоже люди🤡😄
вообще не жалко. Жалко людей которые их окружают. Им приходиться терпеть этих шиз
Причем я не имею ввиду всех Хэмофанов, а особо не здоровых таких как Панинара, донбасс, граг 68, Анжела Лукапоповна
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