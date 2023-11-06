Берни Экклстоун: «Ферстаппен – лучший пилот «Ф-1» с момента ее основания»

Экклстоун признал Ферстаппена лучшим гонщиком «Ф-1» с 1950 года.

Бывший руководитель «Формулы-1» посетил Гран-при Сан-Паулу и поделился мыслями об уровне лидера « » .

«Макс – лучший пилот «Формулы-1» с момента ее основания», – заявил 93-летний британец.

Берни также отметил влияние Ферстаппена на возвращение в календарь серии:

«[В мое время] это был хаос. Плохой автодром, хотя в те годы были и другие подобные. Трасса никогда не являлась моей любимой, там произошло столько плохих событий. Надеюсь, это позади.

Но, конечно, я рад возвращению. Это одна из первых гонок, что я помню. Все выглядит гораздо лучше, организация хорошая. Разумеется, в основном [Гран-при вернулся] благодаря Ферстаппену, но и многие другие люди приложили усилия.

Пока Макс в «Формуле-1», Зандворт останется в календаре. Что будет потом – кто знает. Может, мы потеряем какие-то гонки. 24 этапа – слишком много, некоторые отпадут».

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