Тимо Глок: «Если Масса выиграет титул-2008, можем увидеть суд Хэмилтона против Ферстаппена по поводу сезона-2021»

Претензии Массы могут вызвать суд по поводу титула Ферстаппена, считает Глок.

Экс-пилот « » Фелипе Масса добивается признания себя чемпионом 2008 года. Тогда свой первый титул выиграл гонщик « » , ныне выступающий за « ».

Масса отмечает, что на результаты повлияла намеренная авария Нельсона Пике-младшего из « » на .

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» опасается, что разбирательства могут вызвать цепную реакцию и спровоцировать другие суды – в частности, по поводу скандального Гран-при Абу-Даби-2021, когда чемпионом стал гонщик « » , опередивший Хэмилтона на фоне ошибки гоночного директора Майкла Маси.

«У меня нет 100-процентной уверенности в том, что действия [Массы] правильные, скажем так. Меня они удивили, потому что прошло много времени, и теперь идти в суд… Не знаю, сработает ли это. Ну, он понимает, что делает. Он знает факты, а я не знаю все детали.

Посмотрим. Если он добьется прогресса или даже выиграет, мы можем увидеть еще один суд – Льюиса Хэмилтона против Макса Ферстаппена. Так что не знаю, можно ли назвать это хорошей стороной нашего спорта. Однако в конечном счете я не погружен во все детали. Не знаю. Меня удивило происходящее.

Это открывает возможности для множества дел. Другие гонщики могут поднять руку и сказать: «Слушайте, ребята, я бы стал чемпионом в таком-то году, если бы чего-то не произошло». Понимаете?

В конце концов, это гонки. Случаются аварии, случаются ситуации, которые ты не можешь направить в нужное русло. Иногда это часть гонок. Конечно, происходят несправедливости, в любом виде спорта принимают нечестные решения. Я бы сказал, раньше чуть ли не в каждом футбольном матче принимали неправильные решения.

На мой взгляд, для нашего спорта не станет хорошим знаком, если каждое решение будет приводить к суду», – сообщил Тимо.

Фелипе Масса: «Скандалы вокруг титулов-2008 и 2021 совершенно разные. Одно дело – манипуляция, другое – ошибка»

Фелипе Масса: «Хэмилтону придется высказаться о титуле-2008. Меня поддерживают пилоты, даже в «Ф-1». Куда бы я ни пошел, мне говорят, что надо сражаться за справедливость»