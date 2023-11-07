Тимо Глок: «Если Масса выиграет титул-2008, можем увидеть суд Хэмилтона против Ферстаппена по поводу сезона-2021»

Теги ФИА Феррари Фелипе Масса Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Тимо Глок Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес регламент Рено Макс Ферстаппен Майкл Маси Авто

Претензии Массы могут вызвать суд по поводу титула Ферстаппена, считает Глок.

Экс-пилот «Феррари» Фелипе Масса добивается признания себя чемпионом 2008 года. Тогда свой первый титул выиграл гонщик «Макларена» Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Мерседес».

Масса отмечает, что на результаты повлияла намеренная авария Нельсона Пике-младшего из «Рено» на Гран-при Сингапура.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок опасается, что разбирательства могут вызвать цепную реакцию и спровоцировать другие суды – в частности, по поводу скандального Гран-при Абу-Даби-2021, когда чемпионом стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший Хэмилтона на фоне ошибки гоночного директора Майкла Маси.

«У меня нет 100-процентной уверенности в том, что действия [Массы] правильные, скажем так. Меня они удивили, потому что прошло много времени, и теперь идти в суд… Не знаю, сработает ли это. Ну, он понимает, что делает. Он знает факты, а я не знаю все детали.

Посмотрим. Если он добьется прогресса или даже выиграет, мы можем увидеть еще один суд – Льюиса Хэмилтона против Макса Ферстаппена. Так что не знаю, можно ли назвать это хорошей стороной нашего спорта. Однако в конечном счете я не погружен во все детали. Не знаю. Меня удивило происходящее.

Это открывает возможности для множества дел. Другие гонщики могут поднять руку и сказать: «Слушайте, ребята, я бы стал чемпионом в таком-то году, если бы чего-то не произошло». Понимаете?

В конце концов, это гонки. Случаются аварии, случаются ситуации, которые ты не можешь направить в нужное русло. Иногда это часть гонок. Конечно, происходят несправедливости, в любом виде спорта принимают нечестные решения. Я бы сказал, раньше чуть ли не в каждом футбольном матче принимали неправильные решения.

На мой взгляд, для нашего спорта не станет хорошим знаком, если каждое решение будет приводить к суду», – сообщил Тимо.

Фелипе Масса: «Скандалы вокруг титулов-2008 и 2021 совершенно разные. Одно дело – манипуляция, другое – ошибка»

Фелипе Масса: «Хэмилтону придется высказаться о титуле-2008. Меня поддерживают пилоты, даже в «Ф-1». Куда бы я ни пошел, мне говорят, что надо сражаться за справедливость»

13 комментариев

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AmbA
Ещё один недалекий человек. И даже не пытается подумать, что даст отмена последнего этапа 2021 с точки зрения общего зачёта.
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うちはイタチ
отменить часть гонки они не смогут, а если отменять результаты Абу-Даби, то Макс останется чемпионом. именно поэтому Мерседес не стал продолжать всю эту эпопею с апелляциями
+10
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Марат Кагин
Ответ Башмак Нирванов
Причем у Хэмилтона будет гораздо больше шансов, чем у самого Массы. Ибо Массе нужен подсчет очков и допуски, что бы было если бы не было аварии. А Хэмилтону ничего этого не нужно. Он был лидером и, по Правилам там был финиш за машиной безопасности. И нет, никто отменять этап не будет. Для этого нет оснований.
По правилам как раз и предусмотрена только отмена этапа. Поэтому мерсы и не стали судиться. Масса не ведь не предлагает зафиксировать результат гонки на момент нарушения,а именно хочет отменить результаты этапа
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Paninaro
Если Масса создаст прецедент, то Мерс с большой вероятностью попробует. В 21 достаточно зафиксировать результаты Абу-Даби до проведённого с нарушением правил рестарта. Вполне возможно, что получится.

В Бразилии 2003 вполне получилось пересмотреть результат гонки с отменой последних кругов. Ситуация не аналогичная, но принцип действий тот же.
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Александр Деев
Да дайте всем несколько титулов, и Массе дайте и Хэмильтону оставьте. Если уж устраивать цирк, то полный :)
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mike I.
Ответ Андрей
вопрос а чем это плохо мерсам? оба гонщика имели одинаковое количество очков до гран при.
У Ферстаппена было больше побед. При равенстве очков он занимал бы первое место.
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Александр Деев
Ответ Андрей
вопрос а чем это плохо мерсам? оба гонщика имели одинаковое количество очков до гран при.
Тем что победитель чемпионата определится по дополнительным факторам. Следовательно Ферстаппен станет чемпионом не по очкам, а по количеству выигранных гонок. Поэтому Мерсам нет никакого толку от такого сценария.
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евгений рычков
Ответ うちはイタチ
отменить часть гонки они не смогут, а если отменять результаты Абу-Даби, то Макс останется чемпионом. именно поэтому Мерседес не стал продолжать всю эту эпопею с апелляциями
Чепуха, какие есть юридические основания отменять всю гонку? Нарушение регламента, которое признала сама ФИА, случилось на последнем круге гран-при и отменить достаточно данное решение и зафиксировать результаты по предпоследнему кругу.
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Robert Oganyan
Is that Glock?
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KMR
Как гонщик был такое-сякое так и эксперт
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