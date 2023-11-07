Тимо Глок: «Если Масса выиграет титул-2008, можем увидеть суд Хэмилтона против Ферстаппена по поводу сезона-2021»
Претензии Массы могут вызвать суд по поводу титула Ферстаппена, считает Глок.
Экс-пилот «Феррари» Фелипе Масса добивается признания себя чемпионом 2008 года. Тогда свой первый титул выиграл гонщик «Макларена» Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Мерседес».
Масса отмечает, что на результаты повлияла намеренная авария Нельсона Пике-младшего из «Рено» на Гран-при Сингапура.
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок опасается, что разбирательства могут вызвать цепную реакцию и спровоцировать другие суды – в частности, по поводу скандального Гран-при Абу-Даби-2021, когда чемпионом стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший Хэмилтона на фоне ошибки гоночного директора Майкла Маси.
«У меня нет 100-процентной уверенности в том, что действия [Массы] правильные, скажем так. Меня они удивили, потому что прошло много времени, и теперь идти в суд… Не знаю, сработает ли это. Ну, он понимает, что делает. Он знает факты, а я не знаю все детали.
Посмотрим. Если он добьется прогресса или даже выиграет, мы можем увидеть еще один суд – Льюиса Хэмилтона против Макса Ферстаппена. Так что не знаю, можно ли назвать это хорошей стороной нашего спорта. Однако в конечном счете я не погружен во все детали. Не знаю. Меня удивило происходящее.
Это открывает возможности для множества дел. Другие гонщики могут поднять руку и сказать: «Слушайте, ребята, я бы стал чемпионом в таком-то году, если бы чего-то не произошло». Понимаете?
В конце концов, это гонки. Случаются аварии, случаются ситуации, которые ты не можешь направить в нужное русло. Иногда это часть гонок. Конечно, происходят несправедливости, в любом виде спорта принимают нечестные решения. Я бы сказал, раньше чуть ли не в каждом футбольном матче принимали неправильные решения.
На мой взгляд, для нашего спорта не станет хорошим знаком, если каждое решение будет приводить к суду», – сообщил Тимо.
Фелипе Масса: «Скандалы вокруг титулов-2008 и 2021 совершенно разные. Одно дело – манипуляция, другое – ошибка»
Фелипе Масса: «Хэмилтону придется высказаться о титуле-2008. Меня поддерживают пилоты, даже в «Ф-1». Куда бы я ни пошел, мне говорят, что надо сражаться за справедливость»
В Бразилии 2003 вполне получилось пересмотреть результат гонки с отменой последних кругов. Ситуация не аналогичная, но принцип действий тот же.