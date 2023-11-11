Фернандо Алонсо: «Настрой Хэмилтона мотивирует всех гонщиков, Льюис никогда не сдается»

Алонсо оценил уровень Хэмилтона без лучшей машины.

По мнению , его бывший напарник по « » сохраняет жажду борьбы, что мотивирует всех других пилотов.

Фернандо ответил на вопрос, захотел бы гонщик « » покинуть «Формулу-1», как это сделал испанец в конце 2018 года, если бы оказывался рулем столь же медленных машин.

«Трудно сказать. Мы отличаемся как личности, нас мотивируют разные вещи.

Льюис всегда был очень хорош в том, чтобы сохранять мотивацию и конкурентоспособность в те периоды жизни, когда оказывался без сильного болида. Таких периодов было немного, однако он всегда выступал на высоком уровне.

Сейчас у него не лучшая машина, «Ред Булл» доминирует, но он все равно сражается. Он преследует в борьбе за второе место и никогда не сдается. Нас всех мотивирует, что Льюис сохраняет такой настрой после стольких титулов», – заявил гонщик «Астон Мартин».

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