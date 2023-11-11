Фернандо Алонсо: «Настрой Хэмилтона мотивирует всех гонщиков, Льюис никогда не сдается»
Алонсо оценил уровень Хэмилтона без лучшей машины.
По мнению Фернандо Алонсо, его бывший напарник по «Макларену» Льюис Хэмилтон сохраняет жажду борьбы, что мотивирует всех других пилотов.
Фернандо ответил на вопрос, захотел бы гонщик «Мерседеса» покинуть «Формулу-1», как это сделал испанец в конце 2018 года, если бы оказывался рулем столь же медленных машин.
«Трудно сказать. Мы отличаемся как личности, нас мотивируют разные вещи.
Льюис всегда был очень хорош в том, чтобы сохранять мотивацию и конкурентоспособность в те периоды жизни, когда оказывался без сильного болида. Таких периодов было немного, однако он всегда выступал на высоком уровне.
Сейчас у него не лучшая машина, «Ред Булл» доминирует, но он все равно сражается. Он преследует Переса в борьбе за второе место и никогда не сдается. Нас всех мотивирует, что Льюис сохраняет такой настрой после стольких титулов», – заявил гонщик «Астон Мартин».
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