Журналист Daily Mail Макэвой: «У Хэмилтона больше шансов на 8-й титул с Блэкпульским цирком, чем с «Мерседесом»

Известный колумнист Макэвой оценил шансы Хэмилтона на рекордное чемпионство.

По мнению журналиста Daily Mail Джонатана Макэвоя, Льюису Хэмилтону не стоит и надеяться на прогресс « » под управлением после неудачного Гран-при Сан-Паулу.

«У Льюиса Хэмилтона больше шансов выиграть восьмой титул с Блэкпульским цирком, чем с «Мерседесом».

Это не только мое мнение, но и отражение настроения самого гонщика после гонки в – столь же жалкой, что и любой другой день за двухлетнюю серию поблекших «Серебряных стрел» без достижений.

Хэмилтон разъяснил то, что ясно любому идиоту, а именно: у него команды нет никаких надежд прекратить страдания в этом сезоне, следующем и, наверное, годом позже. Что это значит для его мечтаний о титуле, очевидно. Ему 38 лет, впереди два сезона по контракту.

С «Мерседесом» покончено в обозримом будущем, и можно задаться вопросом, способен ли руководитель команды Тото Вольфф переломить ход событий. Он живет в Монако, а база находится в Бракли, графство Нортгемптоншир – символичная оторванность. История «Формулы-1» учит, что босс должен первым приходить на работу и последним уходить – изо дня в день», – написал Макэвой.

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