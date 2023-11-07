Журналист Daily Mail Макэвой: «У Хэмилтона больше шансов на 8-й титул с Блэкпульским цирком, чем с «Мерседесом»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф контент Авто

Известный колумнист Макэвой оценил шансы Хэмилтона на рекордное чемпионство.

По мнению журналиста Daily Mail Джонатана Макэвоя, Льюису Хэмилтону не стоит и надеяться на прогресс «Мерседеса» под управлением Тото Вольффа после неудачного Гран-при Сан-Паулу.

«У Льюиса Хэмилтона больше шансов выиграть восьмой титул с Блэкпульским цирком, чем с «Мерседесом».

Это не только мое мнение, но и отражение настроения самого гонщика после гонки в Бразилии – столь же жалкой, что и любой другой день за двухлетнюю серию поблекших «Серебряных стрел» без достижений.

Хэмилтон разъяснил то, что ясно любому идиоту, а именно: у него команды нет никаких надежд прекратить страдания в этом сезоне, следующем и, наверное, годом позже. Что это значит для его мечтаний о титуле, очевидно. Ему 38 лет, впереди два сезона по контракту.

С «Мерседесом» покончено в обозримом будущем, и можно задаться вопросом, способен ли руководитель команды Тото Вольфф переломить ход событий. Он живет в Монако, а база находится в Бракли, графство Нортгемптоншир – символичная оторванность. История «Формулы-1» учит, что босс должен первым приходить на работу и последним уходить – изо дня в день», – написал Макэвой.

Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» так далеко, что останется уверенно впереди в ближайшие годы, считаю»

Хэмилтон выпустил безалкогольную текилу! Ходил с бутылкой во время Гран-при: пил с журналистами и после тренировки в ванной

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grag68
Льюис давно все понял. Просто 60 лямов на дороге не валяются
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United_LP
Больше шансов с Феррари что-ли?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ан Кот
не все коту масленица- пусть мучается еще 5 лет как другие мучались 😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
В таком случае может ему попробовать свои силы в Хаас, Уильямс? С ними глядишь прям сразу титул и возьмёт. Мерседес богатейшая команда Ф1, богаче чем Феррари и чемпионский РБ сейчас, даже по скорости в этом году они вторые после РБ, в Бразилии был единственный неудачный ГП. Я не понимаю это нытье совершенно, наибольшие шансы выигрывать титулы именно в Мерседесе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mclaren-honda
Ответ Великий Алонсо
В таком случае может ему попробовать свои силы в Хаас, Уильямс? С ними глядишь прям сразу титул и возьмёт. Мерседес богатейшая команда Ф1, богаче чем Феррари и чемпионский РБ сейчас, даже по скорости в этом году они вторые после РБ, в Бразилии был единственный неудачный ГП. Я не понимаю это нытье совершенно, наибольшие шансы выигрывать титулы именно в Мерседесе.
У Мерседеса простая формула победы: есть преимущество в мощности двигателя - есть титулы. Нет преимущества - нет титулов

По эффективности работы шасси их даже клиенты регулярно обходят
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hypnotoad94
"журналист" и Daily Mail - очень далекие друг от друга понятия в любом случае)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Литвинов
Ответ Ан Кот
не все коту масленица- пусть мучается еще 5 лет как другие мучались 😁
Должен попахать по-чёрному, да простится мне мой английский юмор.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий