В «Ауди» сделали новое предложение Бинотто (Formu1a.uno)

В «Ауди» по-прежнему заинтересованы в приглашении Бингтто.

Бывший руководитель « » все еще находится без работы после того, как покинул свой пост в Скудерии в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что в «Ауди» уже обращались к Бинотто с предложением работы, но тот так и не дал своего согласия.

По информации Formu1a.uno, в «Ауди» хотят пригласить Бинотто в первую очередь как инженера с огромным опытом в разработке двигателей. Сообщается, что проект создания собственного двигателя для «Ф-1» к 2026 году в данный момент отстает от графика и первые результаты не столь хороши, как хотелось бы.

При этом также отмечается, что помимо « » в Бинотто заинтересованы и другие команды – в том числе поэтому итальянец не спешит с окончательным решением.

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