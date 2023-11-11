Берни Экклстоун: «Гран-при Лас-Вегаса не имеет никакого отношения к «Ф-1»

Теги Берни Экклстоун Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Экклстоун негативно высказался о возвращении «Ф-1» в Лас-Вегас.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что не разделяет энтузиазма по поводу Гран-при Лас-Вегаса.

«Не сказать, что я жду гонку. Почему? Она не имеет никакого отношения к «Формуле-1», – сказал 93-летний британец.

В то же время Берни рад расширению географии этапов:

«Я доволен, что наш спорт продолжает развиваться по всему миру. Я был тем человеком, который вывез «Формулу-1» за пределы Европы, в остальной мир. Мы разыгрываем чемпионат мира, а не чемпионат Европы. Здорово, что это по-прежнему так».

«Ф-1» выбивает миллионы из отелей и клубов с окнами на трассу Гран-при Вегаса. Иначе помешает смотреть гонку!

Вероятность дождя на Гран-при Лас-Вегаса составляет 50-60 процентов

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
Чисто деньги
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Для США много чести проводить у себя 3 этапа, в то время как в Африке вообще нет Гран-при.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Minuvert
Для США много чести проводить у себя 3 этапа, в то время как в Африке вообще нет Гран-при.
да вообще ненадо там проводить этапы , это настоящая террористическая страна , правительство которой давно потеряла берега и рассудок 🤡
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Ответ irs118return
да вообще ненадо там проводить этапы , это настоящая террористическая страна , правительство которой давно потеряла берега и рассудок 🤡
Ну, если политику оставить за скобками, то Остин в календаре должен быть. Всё же Либерти много сделала для популяризации спорта, на свой Гран-при имеют право
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GODZILLA
Ответ Minuvert
Для США много чести проводить у себя 3 этапа, в то время как в Африке вообще нет Гран-при.
Пользуются пока спросом не знаю насколько это продлится но думаю в итоге останется максимум 2 этапа
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Ответ GODZILLA
Пользуются пока спросом не знаю насколько это продлится но думаю в итоге останется максимум 2 этапа
А лучше один, Майами, имхо, ни о чем
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий