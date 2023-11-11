Берни Экклстоун: «Гран-при Лас-Вегаса не имеет никакого отношения к «Ф-1»

Экклстоун негативно высказался о возвращении «Ф-1» в Лас-Вегас.

Бывший руководитель «Формулы-1» заявил, что не разделяет энтузиазма по поводу Гран-при Лас-Вегаса.

«Не сказать, что я жду гонку. Почему? Она не имеет никакого отношения к «Формуле-1», – сказал 93-летний британец.

В то же время Берни рад расширению географии этапов:

«Я доволен, что наш спорт продолжает развиваться по всему миру. Я был тем человеком, который вывез «Формулу-1» за пределы Европы, в остальной мир. Мы разыгрываем чемпионат мира, а не чемпионат Европы. Здорово, что это по-прежнему так».

«Ф-1» выбивает миллионы из отелей и клубов с окнами на трассу Гран-при Вегаса. Иначе помешает смотреть гонку!

Вероятность дождя на Гран-при Лас-Вегаса составляет 50-60 процентов