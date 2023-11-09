Ферстаппен показал шлем с тремя звездами и добавлением салатового для Гран-при Лас-Вегаса
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил специальный шлем для Гран-при Лас-Вегаса.
Ливрею выполнили с добавлением салатового цвета. На шлеме присутствуют карты и игровые кости, а также фишка с тремя звездами, которые соответствуют титулам в 2021, 2022 и 2023 годах.
Гельмут Марко: «У Ферстаппена 52 победы за один коллектив, Хэмилтону и Феттелю потребовалось больше команд»
Ральф Шумахер: «Норрис – преследователь Ферстаппена номер один. Но ошибок слишком много, напоминает Леклера»
Фото: сайт Макса Ферстаппена
4 комментария