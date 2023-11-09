Ферстаппен показал шлем с тремя звездами и добавлением салатового для Гран-при Лас-Вегаса

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен стиль Гран-при Лас-Вегаса шлемы Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил специальный шлем для Гран-при Лас-Вегаса.

Ливрею выполнили с добавлением салатового цвета. На шлеме присутствуют карты и игровые кости, а также фишка с тремя звездами, которые соответствуют титулам в 2021, 2022 и 2023 годах.

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Фото: сайт Макса Ферстаппена

4 комментария

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Project2000
На любителя раскраска такая шлема. Но вот в Бразилии Максимка мог бы и цветах легендарного тестя (почти) выступить, но видимо не ладят настолько))
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Serge Vendino
Выглядит как что-то из девяностых
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За Кубань!
Вырвиглазно.
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