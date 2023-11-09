Ферстаппен показал шлем с тремя звездами и добавлением салатового для Гран-при Лас-Вегаса

Гонщик « » представил специальный шлем для Гран-при Лас-Вегаса.

Ливрею выполнили с добавлением салатового цвета. На шлеме присутствуют карты и игровые кости, а также фишка с тремя звездами, которые соответствуют титулам в 2021, 2022 и 2023 годах.

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Фото: сайт Макса Ферстаппена