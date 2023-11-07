Питер Уиндзор: «Перес должен был побеждать Алонсо. Я миллион раз защищал Серхио, но «Ред Булл» нужно задуматься о замене, возможно»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Питер Уиндзор Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Уиндзор разочарован провальным результатом Переса в Бразилии.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес не смог опередить пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Сан-Паулу и остался без подиума, в то время как лидер чемпионской команды Макс Ферстаппен одержал очередную победу.

Британский журналист Питер Уиндзор признался, что впервые задумался о замене Переса из-за неудачной борьбы с Алонсо.

«Фернандо Алонсо пилотировал абсолютно блестяще.

Я активно защищал положение Серхио в «Ред Булл». Я пытался объяснить разницу по стилю пилотажа между ним и Максом Ферстаппеном. Я не критиковал выбор Переса как второго номера, поскольку полагал, что он подходящий пилот в пару к Максу Ферстаппену – я говорил это миллион раз.

Но теперь впервые посчитал, что «Ред Булл», возможно, нужно подумать о ком-то другом, потому что он должен был побеждать Алонсо за рулем «Астон Мартин».

Перес опередил его за два круга до финиша и на самом деле правильно воспользовался DRS, однако затем поздно затормозил в первом повороте, и Фернандо обогнал его на спуске, где располагается еще одна зона DRS. Обескураживающий и прекрасный маневр Фернандо, героя трибун. Не думаю, что без DRS удалось бы вернуть третье место. Тем не менее, Фернандо это сделал – и сделал великолепно. Очень и очень хороший результат», – заявил бывший менеджер команд «Формулы-1» на своем ютуб-канале.

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7 комментариев

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Биомеханоид
На кого? Все такие умные стали. А Алонсо, кстати, не зазорно и проиграть пару тысячных. Это наикрутейший пилот, а не покатушечник. И раздевал он Переса образцово, на более дохлой машине. Учиться надо на таких дуэлях.
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Pavel Nikolaev
тебе в миллионный раз скажут, что не нужен второй сильный пилот, Переса достаточно
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sir_shir
ага, в в гравии чтобы оба оказались, а какой-то англосакс поднялся бы выше и не выглядит так провальный, ну-ну)
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