Питер Уиндзор: «Перес должен был побеждать Алонсо. Я миллион раз защищал Серхио, но «Ред Булл» нужно задуматься о замене, возможно»

Уиндзор разочарован провальным результатом Переса в Бразилии.

Гонщик «Ред Булл» не смог опередить пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Сан-Паулу и остался без подиума, в то время как лидер чемпионской команды Макс Ферстаппен одержал очередную победу.

Британский журналист Питер Уиндзор признался, что впервые задумался о замене Переса из-за неудачной борьбы с Алонсо.

« пилотировал абсолютно блестяще.

Я активно защищал положение Серхио в «Ред Булл». Я пытался объяснить разницу по стилю пилотажа между ним и . Я не критиковал выбор Переса как второго номера, поскольку полагал, что он подходящий пилот в пару к Максу Ферстаппену – я говорил это миллион раз.

Но теперь впервые посчитал, что « », возможно, нужно подумать о ком-то другом, потому что он должен был побеждать Алонсо за рулем « ».

Перес опередил его за два круга до финиша и на самом деле правильно воспользовался DRS, однако затем поздно затормозил в первом повороте, и Фернандо обогнал его на спуске, где располагается еще одна зона DRS. Обескураживающий и прекрасный маневр Фернандо, героя трибун. Не думаю, что без DRS удалось бы вернуть третье место. Тем не менее, Фернандо это сделал – и сделал великолепно. Очень и очень хороший результат», – заявил бывший менеджер команд «Формулы-1» на своем ютуб-канале.

Макс Ферстаппен: «Я сам чуть не уехал с трассы, потому что слишком увлекся борьбой Алонсо и Переса»

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!