Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й
Издание Autosport поделилось традиционным рейтингом 50 лучших спортсменов в автоспорте.
Лучшим в 2025 году признан вице-чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим – чемпион «Индикара» Алекс Палоу.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, чемпион «Ф-1» Ландо Норрис из «Макларена» и его напарник Оскар Пиастри уступили чемпиону мира по ралли Себастьяну Ожье, который занял четвертое место.
Пилот WEC Роберт Кубица, выигравший с партнерами по «АФ Корсе» «24 часа Ле-Мана», расположился на восьмой строчке. Новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон стал 47-м из 50 лучших пилотов.
Лучшие гонщики 2025 года (Autosport)
1. Макс Ферстаппен («Ф-1», «Ред Булл»)
2. Джордж Расселл («Ф-1», «Мерседес»)
3. Алекс Палоу («Индикар»)
4. Себастьян Ожье (WRC)
5. Шарль Леклер («Ф-1», «Феррари»)
6. Ландо Норрис («Ф-1», «Макларен»)
7. Оскар Пиастри («Ф-1», «Макларен»)
8. Роберт Кубица (WEC)
9. Оливер Роулэнд («Формула E»)
10. Дэнни Хэмлин (NASCAR)
11. Нико Хюлькенберг («Ф-1», «Заубер»)
12. Пьер Гасли («Ф-1», «Альпин»)
13. Изак Аджар («Ф-1», «Рейсинг Буллз»)…
18. Андреа Кими Антонелли («Ф-1», «Мерседес»)…
28. Аюму Иваса («Супер-Формула»)…
32. Леонардо Форнароли («Формула-2»)…
37. Дэн Тиктум («Формула E»)
38. Карлос Сайнс («Ф-1», «Уильямс»)
39. Алекс Албон («Ф-1», «Уильямс»)…
45. Рафаэл Камара («Формула-3»)…
47. Льюис Хэмилтон («Ф-1», «Феррари»)
48. Оливер Бермэн («Ф-1», «Хаас»)
Полный список можно посмотреть тут.
