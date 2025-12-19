  • Спортс
  • Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й
Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й

Норрис не попал в топ-5 лучших пилотов года от Autosport.

Издание Autosport поделилось традиционным рейтингом 50 лучших спортсменов в автоспорте.

Лучшим в 2025 году признан вице-чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим – чемпион «Индикара» Алекс Палоу.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, чемпион «Ф-1» Ландо Норрис из «Макларена» и его напарник Оскар Пиастри уступили чемпиону мира по ралли Себастьяну Ожье, который занял четвертое место.

Пилот WEC Роберт Кубица, выигравший с партнерами по «АФ Корсе» «24 часа Ле-Мана», расположился на восьмой строчке. Новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон стал 47-м из 50 лучших пилотов.

Лучшие гонщики 2025 года (Autosport)

1. Макс Ферстаппен («Ф-1», «Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Ф-1», «Мерседес»)

3. Алекс Палоу («Индикар»)

4. Себастьян Ожье (WRC)

5. Шарль Леклер («Ф-1», «Феррари»)

6. Ландо Норрис («Ф-1», «Макларен»)

7. Оскар Пиастри («Ф-1», «Макларен»)

8. Роберт Кубица (WEC)

9. Оливер Роулэнд («Формула E»)

10. Дэнни Хэмлин (NASCAR)

11. Нико Хюлькенберг («Ф-1», «Заубер»)

12. Пьер Гасли («Ф-1», «Альпин»)

13. Изак Аджар («Ф-1», «Рейсинг Буллз»)…

18. Андреа Кими Антонелли («Ф-1», «Мерседес»)…

28. Аюму Иваса («Супер-Формула»)…

32. Леонардо Форнароли («Формула-2»)…

37. Дэн Тиктум («Формула E»)

38. Карлос Сайнс («Ф-1», «Уильямс»)

39. Алекс Албон («Ф-1», «Уильямс»)…

45. Рафаэл Камара («Формула-3»)…

47. Льюис Хэмилтон («Ф-1», «Феррари»)

48. Оливер Бермэн («Ф-1», «Хаас»)

Полный список можно посмотреть тут.

Норрис стал 4-м в рейтинге The Race по итогам сезона, Хэмилтон – 14-й, Расселл опередил Леклера

Ферстаппен, Расселл, Норрис – лучшие гонщики 2025 года по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Леклером

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
