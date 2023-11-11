MotoGP. Гран-при Малайзии. Алекс Маркес выиграл спринт, Мартин – 2-й, Баньяя – 3-й

Гонщик «Грезини» Алекс Маркес выиграл спринт на Гран-при Малайзии.

Вторым финишировал претендент на титул Хорхе Мартин из «Прамака», опередивший лидера сезона и действующего чемпиона MotoGP Франческо Баньяя («Дукати»), стартовавшего с поула. Отрыв Баньяи от Мартина в чемпионате сократился до 11 очков.

Четвертым стал напарник Франческо Энеа Бастианини, обменявшийся позициями с пилотом «КТМ» Брэдом Биндером в последних поворотах.

Сепанг Интернэшнл, Сепанг

11 ноября 2023 года

Спринт

1. Алекс Маркес («Грезини») – 10 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,589

3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,034

4. Энеа Бастианини («Дукати») +3,242

5. Брэд Биндер («КТМ») +3,310

6. Джек Миллер («КТМ») +4,318

7. Марко Беццекки («ВР46») +5,307

8. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +5,501

9. Лука Марини («ВР46») +6,420

10. Маверик Виньялес («Априлия») +7,241

11. Франко Морбиделли («Ямаха») +8,775

12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,995

13. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +10,067

14. Аугусто Фернандес («Гасгас») +10,643

15. Пол Эспаргаро («Гасгас») +11,005

16. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,911

17. Рауль Фернандес («РНФ») +13,591

18. Мигел Оливейра («РНФ») +15,058

19. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +16,015

20. Икер Лекуона («ЛЧР Хонда») +23,484

21. Марк Маркес («Хонда») +24,930

22. Альваро Баутиста («Аруба») + 36,501

23. Хоан Мир («Хонда») +40,594

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 396 очков

2. Хорхе Мартин – 385

3. Марко Беццекки – 313

4. Брэд Биндер – 254

5. Алеш Эспаргаро – 198

MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й