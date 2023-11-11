MotoGP. Гран-при Малайзии. Алекс Маркес выиграл спринт, Мартин – 2-й, Баньяя – 3-й
Гонщик «Грезини» Алекс Маркес выиграл спринт на Гран-при Малайзии.
Вторым финишировал претендент на титул Хорхе Мартин из «Прамака», опередивший лидера сезона и действующего чемпиона MotoGP Франческо Баньяя («Дукати»), стартовавшего с поула. Отрыв Баньяи от Мартина в чемпионате сократился до 11 очков.
Четвертым стал напарник Франческо Энеа Бастианини, обменявшийся позициями с пилотом «КТМ» Брэдом Биндером в последних поворотах.
Сепанг Интернэшнл, Сепанг
11 ноября 2023 года
Спринт
1. Алекс Маркес («Грезини») – 10 кругов
2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,589
3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,034
4. Энеа Бастианини («Дукати») +3,242
5. Брэд Биндер («КТМ») +3,310
6. Джек Миллер («КТМ») +4,318
7. Марко Беццекки («ВР46») +5,307
8. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +5,501
9. Лука Марини («ВР46») +6,420
10. Маверик Виньялес («Априлия») +7,241
11. Франко Морбиделли («Ямаха») +8,775
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,995
13. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +10,067
14. Аугусто Фернандес («Гасгас») +10,643
15. Пол Эспаргаро («Гасгас») +11,005
16. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,911
17. Рауль Фернандес («РНФ») +13,591
18. Мигел Оливейра («РНФ») +15,058
19. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +16,015
20. Икер Лекуона («ЛЧР Хонда») +23,484
21. Марк Маркес («Хонда») +24,930
22. Альваро Баутиста («Аруба») + 36,501
23. Хоан Мир («Хонда») +40,594
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Франческо Баньяя – 396 очков
2. Хорхе Мартин – 385
3. Марко Беццекки – 313
4. Брэд Биндер – 254
5. Алеш Эспаргаро – 198
MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й
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