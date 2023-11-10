Ферстаппен – первый представитель Нидерландов с 1966 года, попавший на сольную обложку журнала «Тайм»

Ферстаппен попал на обложку журнала «Тайм».

Пилот « » стал первым с 1966 года представителем Нидерландов, удостоившимся единоличного попадания на обложку данного знаменитого журнала. Предыдущим представителем Нидерландов в 1966 году был астроном Маартен Шмидт.

В 2017 году нидерландский политик Герт Вильдерс также попал на обложку «Тайм», но сделал это в паре со своей французской коллегой Марин ле Пен. Также Ферстаппен стал первым нидерландским спортсменом, которому удалось этого добиться.

Фото: Reddit

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