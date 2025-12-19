0

«Феррари» покажет болид-2026 23 января

«Феррари» определилась с датой презентации новой машины.

Скудерия продемонстрирует «версию A» болида на сезон-2026 23 января. Команда из Маранелло пока не объявила, как будет называться машина.

Не исключено, что презентация пройдет во Фьорано и будет сопровождаться первыми кругами болидов нового поколения на трассе.

8 антирекордов Хэмилтона в первый год за «Феррари». Худший дебют в истории Скудерии?

Алексей Попов: «Десять к одному, что «Феррари» не поборется за титул в 2026-м. Буду шокирован с позитивной точки зрения»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Феррари»
