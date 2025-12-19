0

Экс-пилот NASCAR Биффл погиб в авиакатастрофе вместе с семьей

Бывший гонщик NASCAR Грег Биффл, входящий в число 75 величайших пилотов серии, погиб в авиакатастрофе.

Трагедия, которая унесла жизни семи человек, произошла в четверг в аэропорте Стейтсвилл в Северной Каролине. Вместе с Биффлом погибли его жена Кристина, сын Райдер и дочь Эмма.

Грегу было 55 лет. Пилот выступал в NASCAR Cup в 2002-2022 годах, выиграл 19 гонок и стал вице-чемпионом сезона-2005.

Кайл Ларсон стал двукратным чемпионом NASCAR

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт NASCAR
logoNASCAR
происшествия
Грег Биффл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фредерик Вассер о проблемах Хэмилтона: «Дело не в еде или климате, просто «Феррари» работает по-другому в сравнении с «Мерседесом»
27 минут назад
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 8 команд из 11
55 минут назад
«Феррари» покажет болид-2026 23 января
сегодня, 07:07
Гослинг, Питт или Фассбендер: кто из них прошел «24 часа Лемана»?
вчера, 20:50Тесты и игры
Эксперт Sky Sports Коллинз назвала Пиастри гонщиком года, ее коллеги – Ферстаппена
вчера, 18:50
Макс Ферстаппен о неудачах Хэмилтона в «Феррари»: «Мне больно на это смотреть»
вчера, 18:23
Жак Вильнев об освистывании Норриса: «Что не так с людьми? Стыдно»
вчера, 17:45
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» не проиграл титул – по сезону шансов толком не было»
вчера, 17:10
Гельмут Марко: «Ферстаппен больше во мне не нуждается. Макс сам столько всего знает»
вчера, 16:24
Ландо Норрис: «Удивляю себя. В некоторых гонках чувствовал себя словно в другом мире»
вчера, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10