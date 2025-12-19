Экс-пилот NASCAR Биффл погиб в авиакатастрофе вместе с семьей

Бывший гонщик NASCAR Грег Биффл, входящий в число 75 величайших пилотов серии, погиб в авиакатастрофе.

Трагедия, которая унесла жизни семи человек, произошла в четверг в аэропорте Стейтсвилл в Северной Каролине. Вместе с Биффлом погибли его жена Кристина, сын Райдер и дочь Эмма.

Грегу было 55 лет. Пилот выступал в NASCAR Cup в 2002-2022 годах, выиграл 19 гонок и стал вице-чемпионом сезона-2005.

Кайл Ларсон стал двукратным чемпионом NASCAR