Сириль Абитебуль: «Ферстаппен настолько силен, что способен уничтожить даже такого гонщика, как Перес, который через многое прошел»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Сириль Абитебуль Макс Ферстаппен Авто

Абитебуль выразил восхищение результатами «Ред Булл» и Ферстаппена.

Бывший руководитель «Рено» в «Формуле-1», который ныне занимается программой «Хендэ» в WRC, отметил преимущество «Ред Булл» и Макса Ферстаппена над конкурентами практически во всех областях.

«У доминирования «Мерседеса» был всего один элемент – двигатель. И да, у них был просто выдающийся двигатель.

Сейчас же можно сказать, что у всех бывают взлеты и падения, моменты величия и неудачи. Но только одна команда, которая просто творит чудеса – эффект такой, будто «Ред Булл» идет по воде. И это просто поразительно, потому что кажется, что «Ред Булл» все нипочем – будь то ветер, температурные условия или граунд-эффект. И это делает их доминирование поистине впечатляющим.

И это жестоко. Ферстаппен настолько силен, что способен уничтожить даже такого гонщика, как Серхио Перес, который через очень многое прошел. Может бросить его на землю и просто растоптать. В «Ред Булл» и Максе чувствуется зрелость. У меня создалось впечатление, что Макс стал намного спокойнее в сравнении с тем, что было раньше.

Что касается того, что гонки сейчас называют скучными. Ну, тех, кого интересуют только победы, это и правда скучный сезон, но ведь позади «Ред Булл» идут очень интересные сражения.

Интрига в сезоне-2024? Людям бы хотелось услышать, что она будет, но лично я так не думаю», – рассказал Абитебуль.

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7 комментариев

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sir_shir
по мерсовозу абсолютно правильно - там элемент доминирования был исключительно двигатель! в Быках сочетание шасси+пилот
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sir_shir
Ответ Minuvert
В РБ на первом месте идёт аэродинамический пакет
имеется ввиду, что не будб в Быках Максика, то не видели бы мы такого доминирования
+3
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+3
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ilia rus
Большое количество факторов сложилось, чтобы привести Макса и РБ в то состояние, в которым они сейчас находятся.
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Великий Алонсо
Ахахаха, "даже Переса". А Перес собственно кто такой? Человек в калитку отлетевший Баттону? Человек ездивший 3 сезона примерно на равных с Хюлькенбергом? Кто такой Перес то? 🤣🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Minuvert
Ответ sir_shir
имеется ввиду, что не будб в Быках Максика, то не видели бы мы такого доминирования
Тут согласен, правда ваша
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Minuvert
Ответ sir_shir
по мерсовозу абсолютно правильно - там элемент доминирования был исключительно двигатель! в Быках сочетание шасси+пилот
В РБ на первом месте идёт аэродинамический пакет
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Дмитрий Литвинов
Ответ sir_shir
имеется ввиду, что не будб в Быках Максика, то не видели бы мы такого доминирования
Субъективно, но тоже так считаю. Может Макс так бы не блистал в другой команде, но моё убеждение, что не каждый скорость нынешнего RB сможет реализовать. С радостью бы глянул на Алонсо (Хэмилтона, Норриса, Леклера, Расселла) у него в напарниках. Но это малореально. Вот Риккардо – реальный вариант, да и, судя по всему, ему тоже подходят болиды Ньюи. Тем более на Спортсе встречается мнение, что «Рик укатал Губастого», вот и посмотрим.
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