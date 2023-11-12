Сириль Абитебуль: «Ферстаппен настолько силен, что способен уничтожить даже такого гонщика, как Перес, который через многое прошел»

Абитебуль выразил восхищение результатами «Ред Булл» и Ферстаппена.

Бывший руководитель «Рено» в «Формуле-1», который ныне занимается программой «Хендэ» в WRC, отметил преимущество « » и над конкурентами практически во всех областях.

«У доминирования «Мерседеса» был всего один элемент – двигатель. И да, у них был просто выдающийся двигатель.

Сейчас же можно сказать, что у всех бывают взлеты и падения, моменты величия и неудачи. Но только одна команда, которая просто творит чудеса – эффект такой, будто «Ред Булл» идет по воде. И это просто поразительно, потому что кажется, что «Ред Булл» все нипочем – будь то ветер, температурные условия или граунд-эффект. И это делает их доминирование поистине впечатляющим.

И это жестоко. Ферстаппен настолько силен, что способен уничтожить даже такого гонщика, как , который через очень многое прошел. Может бросить его на землю и просто растоптать. В «Ред Булл» и Максе чувствуется зрелость. У меня создалось впечатление, что Макс стал намного спокойнее в сравнении с тем, что было раньше.

Что касается того, что гонки сейчас называют скучными. Ну, тех, кого интересуют только победы, это и правда скучный сезон, но ведь позади «Ред Булл» идут очень интересные сражения.

Интрига в сезоне-2024? Людям бы хотелось услышать, что она будет, но лично я так не думаю», – рассказал Абитебуль.

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