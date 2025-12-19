  • Спортс
  • Фредерик Вассер о проблемах Хэмилтона: «Дело не в еде или климате, просто «Феррари» работает по-другому в сравнении с «Мерседесом»
Фредерик Вассер о проблемах Хэмилтона: «Дело не в еде или климате, просто «Феррари» работает по-другому в сравнении с «Мерседесом»

Вассер отреагировал на тяжелый период Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мыслями о неудачном дебюте Льюиса Хэмилтона в Скудерии и рассказал, как команда намерена решать проблемы.

«Это был сложный сезон для Льюиса – мягко говоря. Для него это стало огромным изменением после 20 лет в орбите «Мерседеса».

Лично я недооценил масштаб этого шага. Это не связано с тем, что мы делаем какие-то вещи лучше или хуже [«Мерседеса»] – просто по-другому. Дело не в еде или климате, а в том, что каждая программа и каждая деталь у нас отличаются.

Зачастую есть десять факторов, из-за которых ты проигрываешь несколько сотых. Нужно работать над каждым из них, шаг за шагом. Это также вопрос настроя и взаимопонимания. Я говорю об одной стороне боксов, ведь с Шарлем [Леклером] мы давно знаем друг друга. Важно точно понять, что необходимо [Хэмилтону], чего он хочет», – отметил менеджер.

8 антирекордов Хэмилтона в первый год за «Феррари». Худший дебют в истории Скудерии?

Макс Ферстаппен о неудачах Хэмилтона в «Феррари»: «Мне больно на это смотреть»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
