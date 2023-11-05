Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Сан-Паулу
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 524 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 258
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 226
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 198
5. Ландо Норрис («Макларен») – 195
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 192
7. Шарль Леклер («Феррари») – 170
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 156
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 87
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 63
11. Пьер Гасли («Альпин») – 62
12. Эстебан Окон («Альпин») – 46
13. Алекс Албон («Уильямс») – 27
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 13
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 6
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 1
22. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 782 очка
2. «Мерседес» – 382
3. «Феррари» – 362
4. «Макларен» – 282
5. «Астон Мартин» – 261
6. «Альпин» – 108
7. «Уильямс» – 28
8. «Альфа Таури» – 21
9. «Альфа Ромео» – 16
10. «Хаас» – 12
 

Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Алонсо – 3-й

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4 комментария

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Grigpar
Легенда сегодня провел одну из самых своих сильных гонок за карьеру. 42 года - гений!
После таких гонок плевать на очки.
+13
-2
+11
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Дмитрий Фурсов
Алонсо гений. Зубами выгрыз подиум
+7
0
+7
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Luca di Montezemolo
Почитал про приключения корытседеса в твиттере, не знаю чего ожидали фанаты мерса, если даже на лёгкой тачке были проблемы с износом, настройки не поменять, разве мог корытседес нормально проехать, жаль Феррари мало очков отыграли, не заслуживает это корыто 2 места, тем более 5 процентов времени продувки на кону, что лишь чуть чуть меньше 7 процентов типа огромного наказания читерюг, чика занял 2 место в личке, хэму даже набрать 32 очка будет очень сложно.
+2
-1
+1
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