«Мерседес» выложил звук мотора 2026 года
«Мерседес» опубликовал пост со звуком новой силовой установки.
В 2026 году «Формула-1» переходит на новые технические и моторные правила.
«Мерседес» продолжит поставлять двигатели заводской команде, «Макларену» и «Уильямсу», а место «Астон Мартин» займет «Альпин».
Ранее звук мотора выложила «Хонда», которая будет работать с «Астон Мартин».
«Хонда» опубликовала звук мотора 2026 года для «Астон Мартин»
Видео: соцсети команды «Мерседес»
Опубликовал: Михаил Ширяев
