«Мерседес» выложил звук мотора 2026 года

«Мерседес» опубликовал пост со звуком новой силовой установки.

В 2026 году «Формула-1 » переходит на новые технические и моторные правила.

«Мерседес» продолжит поставлять двигатели заводской команде, «Макларену » и «Уильямсу », а место «Астон Мартин» займет «Альпин ».

Ранее звук мотора выложила «Хонда», которая будет работать с «Астон Мартин».

Видео: соцсети команды «Мерседес»