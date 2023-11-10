Вероятность дождя на Гран-при Лас-Вегаса составляет 50-60 процентов

Теги Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

На Гран-при Лас-Вегаса возможен дождь.

По предварительному прогнозу местных метеорологических служб, шанс выпадения осадков по ходу предстоящего гоночного уик-энда в Лас-Вегасе составляет 50-60 процентов.

С учетом того, что к вечеру ожидается также падение температуры вплоть до 5-6 градусов, в Национальной метеорологической службе советуют зрителям одеваться соответствующим образом, учитывая то, что на большинстве трибун вокруг трассы отсутствует крыша. 

Гран-при Лас-Вегаса пройдет в следующий уик-энд, 17-19 ноября.

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5 комментариев

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GODZILLA
Та ещё и дождь будет что то хаотичное Сингапура
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jqzn88xn6n
Золотого что ли
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Minuvert
Ф1 готовится к увеличению этапов и потенциальному проведению гонок зимой, хотят обкатать болиды и проверить на морозоустойчивость
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Сергей Евсеев
Дождь и наледь ))) чтобы запомнить навсегда этот этап.
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Роман
весело будет на первом повороте
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