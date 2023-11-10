Вероятность дождя на Гран-при Лас-Вегаса составляет 50-60 процентов
На Гран-при Лас-Вегаса возможен дождь.
По предварительному прогнозу местных метеорологических служб, шанс выпадения осадков по ходу предстоящего гоночного уик-энда в Лас-Вегасе составляет 50-60 процентов.
С учетом того, что к вечеру ожидается также падение температуры вплоть до 5-6 градусов, в Национальной метеорологической службе советуют зрителям одеваться соответствующим образом, учитывая то, что на большинстве трибун вокруг трассы отсутствует крыша.
Гран-при Лас-Вегаса пройдет в следующий уик-энд, 17-19 ноября.
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