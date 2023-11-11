Фелипе Масса: «Алонсо прекратил работать на симуляторе, а «Феррари» говорила прессе, как упорно он трудится. Такие вещи полностью уничтожают тебя психологически»

Теги Феррари Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Лука ди Монтедземоло Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Авто

Масса пожаловался на фаворитизм во время выступлений в «Феррари» с Алонсо.

Фелипе Масса и Фернандо Алонсо, ныне представляющий «Астон Мартин», гонялись за «Феррари» в 2010-2013 годах.

«Я хотел опередить его, он – меня. С Фернандо у меня никогда не возникало проблем вне кокпита, если не считать стычки в 2007-м. Я всегда хорошо ладил с ним как с человеком. Но он был не тем, кем позиционировал себя со мной и с командой.

Он работал типичным образом, использовал свое влияние. У него было много влияния, и он пытался его использовать. Я считаю, это раскалывало команду. Не лучший способ работать, но Фернандо такой, понимаете?

Чтобы победить его, надо находиться в своей лучшей форме. И я часто был в такой форме, однако он ставил меня в трудное положение с психологической точки зрения, и я допускал ошибки, либо происходило что-то еще нехорошее», – заявил бразилец.

Масса вспомнил о том, как вела себя Скудерия в публичном пространстве – в частности, бывший президент Лука ди Монтедземоло:

«Это было очень несправедливо. Не могу сказать, что команда что-то сделала не так, но было очень некомфортно из-за отношения к нему.

К примеру, помню, как мы начали разрабатывать симулятор, потому что симуляторы «Ред Булл» и даже «Макларена» были гораздо лучше в сравнении с «Феррари». Мы очень упорно трудились, я и он.

Посреди сезона он внезапно сказал: «Не хочу больше ходить на симулятор, потому что это ничего не дает». И прекратил туда ходить. Но я по-прежнему работал, потому что находился не в лучшей форме, и у нас не было хорошей машины в тот сезон. Я работал очень и очень упорно.

Потом мы приехали в Сингапур, и он выиграл гонку. После гонки Монтедземоло, который был нашим президентом, вышел к прессе и сказал: «Невероятно наблюдать за Фернандо, он так упорно трудится с командой, каждую неделю работает на базе на симуляторе, проводит встречи».

Опять же, такие вещи полностью уничтожают тебя психологически. Он потрясающий пилот с невероятным талантом, но роль играют детали, важно чувствовать себя комфортно».

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8 комментариев

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Paninaro
Потом мы приехали в Сингапур, и он выиграл гонку. - Ну так а ты почему не выиграл? Выиграл бы, Монтедземоло хвалил бы тебя.
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Pavel Vagurin
вероятно, монтедземоло просто не знал, что Алонсо уже не работает на симуляторе, но ему говорили, что Фернандо просто зверюга по 25 часов в день 8 дней в неделю в монитор лупит))))) и чемпионом мира он стал не благодаря симулятору))
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ibra207
Блин, да его разве что только Стролл в «это положение» не ставил.
Но кто-бы мог подумать, что в самое «трудное» он себя поставит сам, спустя столько лет.
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Pavel Nikolaev
Массе повезло, что выступал в сильной команде. Особого таланта, стабильности, выдержанности никогда не проглядывалось.. Повезло не так, как Феттелю, кончно
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Олег Карпов
Ответ Paninaro
Потом мы приехали в Сингапур, и он выиграл гонку. - Ну так а ты почему не выиграл? Выиграл бы, Монтедземоло хвалил бы тебя.
ты думаешь,что он должен был выиграть с 24 места после накрытой коробки в квалификации?
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Вадим Алтынбаев
Плохому танцору всегда что то мешает
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