Ферстаппен о своих постоянных победах: «Ну, НБА ведь выжила в эпоху доминирования «Чикаго Буллз»

Ферстаппен не считает, что из-за его постоянных побед «Ф-1» теряет зрителей.

Пилот « » поделился мнением о проблеме падения интереса к чемпионату из-за предсказуемости результатов и его регулярных побед.

Ферстаппен заявил, что на самом деле зрителям нравится смотреть за постоянными победами великих команд и спортсменов.

«Ну, НБА ведь выжила в эпоху доминирования «Чикаго Буллз». И в то время, и после люди называли те их достижения поразительными. Если ты настоящий фанат какого-то вида спорта, то должен уметь ценить.

При этом, если говорить о решениях по повышению интереса к «Ф-1», лично я бы не забывал, что на первом месте всегда должна оставаться спортивная составляющая, а не элемент шоу. На мой взгляд, вот это действительно важно, и в конечном итоге именно данный фактор будет для меня определяющим при решении о том, оставаться в «Ф-1» или нет», – рассказал Ферстаппен.

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