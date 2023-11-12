Ферстаппен о своих постоянных победах: «Ну, НБА ведь выжила в эпоху доминирования «Чикаго Буллз»
Ферстаппен не считает, что из-за его постоянных побед «Ф-1» теряет зрителей.
Пилот «Ред Булл» поделился мнением о проблеме падения интереса к чемпионату из-за предсказуемости результатов и его регулярных побед.
Ферстаппен заявил, что на самом деле зрителям нравится смотреть за постоянными победами великих команд и спортсменов.
«Ну, НБА ведь выжила в эпоху доминирования «Чикаго Буллз». И в то время, и после люди называли те их достижения поразительными. Если ты настоящий фанат какого-то вида спорта, то должен уметь ценить.
При этом, если говорить о решениях по повышению интереса к «Ф-1», лично я бы не забывал, что на первом месте всегда должна оставаться спортивная составляющая, а не элемент шоу. На мой взгляд, вот это действительно важно, и в конечном итоге именно данный фактор будет для меня определяющим при решении о том, оставаться в «Ф-1» или нет», – рассказал Ферстаппен.
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Билл Расселл и его Бостон, вот это да, такая доминация могла напрочь убить интерес к НБА, но все обошлось и баскетбол ждало светлое будущее.
П.С. А разве доминация одного пилота не нормальное явление для Ф1 ? Доминировали Шумахер, Хэмилтон, Феттель. Так что снижение интереса явно не из-за этого.
забыл, что там за цифра была)) возможно, 18