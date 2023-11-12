Ферстаппен о своих постоянных победах: «Ну, НБА ведь выжила в эпоху доминирования «Чикаго Буллз»

Теги Ред Булл Чикаго НБА Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен не считает, что из-за его постоянных побед «Ф-1» теряет зрителей.

Пилот «Ред Булл» поделился мнением о проблеме падения интереса к чемпионату из-за предсказуемости результатов и его регулярных побед.

Ферстаппен заявил, что на самом деле зрителям нравится смотреть за постоянными победами великих команд и спортсменов.

«Ну, НБА ведь выжила в эпоху доминирования «Чикаго Буллз». И в то время, и после люди называли те их достижения поразительными. Если ты настоящий фанат какого-то вида спорта, то должен уметь ценить.

При этом, если говорить о решениях по повышению интереса к «Ф-1», лично я бы не забывал, что на первом месте всегда должна оставаться спортивная составляющая, а не элемент шоу. На мой взгляд, вот это действительно важно, и в конечном итоге именно данный фактор будет для меня определяющим при решении о том, оставаться в «Ф-1» или нет», – рассказал Ферстаппен.

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11 комментариев

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Artur Prokopchuk
Чикаго 90-х - это еще не самая доминирующая династия в истории НБА.
Билл Расселл и его Бостон, вот это да, такая доминация могла напрочь убить интерес к НБА, но все обошлось и баскетбол ждало светлое будущее.

П.С. А разве доминация одного пилота не нормальное явление для Ф1 ? Доминировали Шумахер, Хэмилтон, Феттель. Так что снижение интереса явно не из-за этого.
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Schiaff1no
Даже интересно, что он будет петь после смены регламента
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totocash
Ответ Artur Prokopchuk
Чикаго 90-х - это еще не самая доминирующая династия в истории НБА. Билл Расселл и его Бостон, вот это да, такая доминация могла напрочь убить интерес к НБА, но все обошлось и баскетбол ждало светлое будущее. П.С. А разве доминация одного пилота не нормальное явление для Ф1 ? Доминировали Шумахер, Хэмилтон, Феттель. Так что снижение интереса явно не из-за этого.
когда играл билл рассел в лиге было команд 10-12 и играли пожарные, да почтальоны. в эпоху чикаго джордана было 32 команды и множество членов баскетбольного зала славы. так что сравнение не совсем уместное
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Великий Алонсо
Счастье Феттеля, Хэмилтона и Ферстаппена, что Ф1 это не про борьбу на равных болидах, иначе Алонсо бы вас всех просто порвал, как щелкал всех своих напарников, вице-чемпион Масса и чемпион Райкконен были разгромлены в одну калитку, Хэмилтон, Баттон были медленее чем Алонсо. Чемпион GP2 и "будущая звезда Ф1" Вандорн словил 0-20 по квалам от Алонсо и на этом его карьера можно сказать закончилась. За 20 летнюю карьеру Алонсо ни один напарник не был по факту быстрее чем Алонсо. Фернандо Алонсо это лучший пилот в истории Ф1, чемпион, доминатор.
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Luca di Montezemolo
Во как заговорил, ну ничего очередные 20 побед за сезон или около того проредят аудиторию, испытание на истинного фаната не все пройдут , и вообще надо увеличить число этапов, пусть по 30 выигрывает, надо найти самых истинных фанатов не из числа глоров читерстапена конечно.
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Женя Дерунов
Ответ Artur Prokopchuk
Чикаго 90-х - это еще не самая доминирующая династия в истории НБА. Билл Расселл и его Бостон, вот это да, такая доминация могла напрочь убить интерес к НБА, но все обошлось и баскетбол ждало светлое будущее. П.С. А разве доминация одного пилота не нормальное явление для Ф1 ? Доминировали Шумахер, Хэмилтон, Феттель. Так что снижение интереса явно не из-за этого.
доминация бывает разная. Для привлечения новой и удержания старой аудитории нужна интрига, а какая может быть интрига если один пилот выиграл 17 этапов из 20. Даже на отдельном этапе нет интриги. Да и раньше хватало ярких пилотов, а сейчас никакущий Перес занимает второе место в чемпионате.
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Artur Prokopchuk
Ответ totocash
когда играл билл рассел в лиге было команд 10-12 и играли пожарные, да почтальоны. в эпоху чикаго джордана было 32 команды и множество членов баскетбольного зала славы. так что сравнение не совсем уместное
согласен, НБА 60-х и 90-х - это небо и земля. Но я написал про то, чье доминирование было наиболее опасным и самым продолжительным. Доминация Бостона была для Лиги более опасной. Мало того, что играли пожарные и почтальоны, да еще и побеждала всегда только одна команда. Такое могло спокойно отпугнуть болельщиков и похоронить зарождавшуюся НБА. В 90-х Лига была устойчива и поэтому легко перенесла доминацию одной команды + озолотилась на этом.
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Scorpio
Ответ Schiaff1no
Даже интересно, что он будет петь после смены регламента
"на этом болиде смогли стать чемпионом ... пилотов пелетона"
забыл, что там за цифра была)) возможно, 18
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