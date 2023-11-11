Фернандо Алонсо: «Альпин» навсегда в моем сердце. Победы «Астон Мартин» с «Альпин» на втором месте стали бы идеальным вариантом»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Рено Альпин Авто

Алонсо признался, что пристально следит за успехами бывшей команды «Альпин».

В конце 2022 года двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо в третий раз покинул французский коллектив, ранее выступавший как «Рено», и перешел в «Астон Мартин».

«Я очень уважаю «Альпин». Эта команда принесла мне два чемпионства, поэтому навсегда останется в моем сердце, и я никогда не пожелаю ей ничего плохого.

Когда переходишь в другой коллектив, то всегда смотришь на свои времена и позицию и тут же сравниваешь с результатами бывшей команды. Если она позади, чувствуешь облегчение – ты принял верное решение.

Идеальным вариантом для меня стали бы победы «Астон Мартин» с «Альпин» на втором месте. Сражение [«Альпин»] за подиумы – лучший расклад», – сказал испанец.

Фернандо Алонсо: «Настрой Хэмилтона мотивирует всех гонщиков, Льюис никогда не сдается»

Ферстаппен, Алонсо и Норрис – в тройке лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий