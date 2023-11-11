Фернандо Алонсо: «Альпин» навсегда в моем сердце. Победы «Астон Мартин» с «Альпин» на втором месте стали бы идеальным вариантом»

Алонсо признался, что пристально следит за успехами бывшей команды «Альпин».

В конце 2022 года двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо в третий раз покинул французский коллектив, ранее выступавший как « », и перешел в «Астон Мартин».

«Я очень уважаю « ». Эта команда принесла мне два чемпионства, поэтому навсегда останется в моем сердце, и я никогда не пожелаю ей ничего плохого.

Когда переходишь в другой коллектив, то всегда смотришь на свои времена и позицию и тут же сравниваешь с результатами бывшей команды. Если она позади, чувствуешь облегчение – ты принял верное решение.

Идеальным вариантом для меня стали бы победы « » с «Альпин» на втором месте. Сражение [«Альпин»] за подиумы – лучший расклад», – сказал испанец.

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