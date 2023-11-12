Росс Браун: «Мы действительно не учли, что ночью в Лас-Вегасе может быть очень холодно»

Теги Росс Браун Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

В «Ф-1» не учли погодные условия при выборе даты проведения Гран-при Лас-Вегаса.

Бывший спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун признал, что по ходу предстоящего гоночного уик-энда участники могут оказаться в крайне непривычных для себя условиях.

Ранее сообщалось, что с учетом проведения заездов поздно вечером по местному времени, температура может опускаться до отметки около 5-6 градусов.

«Единственное, чего мы не учли изначально, – но с чем, я уверен, справится поставщик шин «Формулы-1», – это то, что ночью в Лас-Вегасе может быть очень холодно.

Температура может быть действительно низкой, и командам может быть очень непросто заставить свои болиды работать в таких условиях.

Однако в «Пирелли» проделали определенную работу, чтобы шины справились с такими условиями. Но да, «Формулу-1» ждет новый вызов, с которым она пока не сталкивалась», – рассказал Браун.

Берни Экклстоун: «Гран-при Лас-Вегаса не имеет никакого отношения к «Ф-1»

Вероятность дождя на Гран-при Лас-Вегаса составляет 50-60 процентов

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ascari
Да вы походу вообще не парились как там чего будет)) нарисовали конфигурацию и всё))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
Оправдание
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий