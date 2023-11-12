Росс Браун: «Мы действительно не учли, что ночью в Лас-Вегасе может быть очень холодно»

В «Ф-1» не учли погодные условия при выборе даты проведения Гран-при Лас-Вегаса.

Бывший спортивный директор «Формулы-1» признал, что по ходу предстоящего гоночного уик-энда участники могут оказаться в крайне непривычных для себя условиях.

Ранее сообщалось, что с учетом проведения заездов поздно вечером по местному времени, температура может опускаться до отметки около 5-6 градусов.

«Единственное, чего мы не учли изначально, – но с чем, я уверен, справится поставщик шин «Формулы-1», – это то, что ночью в Лас-Вегасе может быть очень холодно.

Температура может быть действительно низкой, и командам может быть очень непросто заставить свои болиды работать в таких условиях.

Однако в «Пирелли» проделали определенную работу, чтобы шины справились с такими условиями. Но да, «Формулу-1» ждет новый вызов, с которым она пока не сталкивалась», – рассказал Браун.

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