Питер Уиндзор: «Алонсо побеждал бы Ферстаппена в «Ред Булл» раз-другой, как Баррикелло Михаэля Шумахера, но не по итогам сезона»
Уиндзор считает, что Алонсо проиграл бы Ферстаппену в «Ред Булл».
По мнению журналиста и бывшего менеджера команд «Формулы-1» Питера Уиндзора, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо превосходит Макса Ферстаппена в некоторых аспектах и временами оказывался бы впереди. Тем не менее, по ходу сезона испанец уступил бы более молодому сопернику, если бы оказался за рулем «Ред Булл».
«У «Ред Булл» появился шанс подписать Алонсо, когда он покинул «Феррари». Алонсо был вполне уверен, что ему позвонят. Этого не случилось – насколько я понимаю, Марко и Кристиан [Хорнер] решили, что Алонсо породит трения. Это не то, что они хотели видеть в команде «Формулы-1» Макса Ферстаппена. Им был нужен покорный второй номер, который не начнет слишком раскачивать лодку. В определенном смысле они это получили в лице Серхио Переса.
Осложнил бы ли Алонсо жизнь Ферстаппену? Ответ – нет. Не только в силу возраста – я не считаю, что он так же хорош с технической точки зрения на одном круге, как Макс. Так что не думаю, что он смог бы перевернуть ситуацию в гоночных ситуациях, хотя, возможно, в гонках он чуть сильнее Макса. Как бы то ни было, об этом можно спорить, ведь Макс очень здорово использует все переменные.
Фернандо тоже на это способен. Безусловно. Но в чуть более броской манере – он укрощает машину. Он словно танцует, въезжая в поворот. Подозреваю, он сильнее нагружает шины в сравнении с Максом.
Так же, как Перес побеждал Макса раз-другой, Масса побеждал Михаэля [Шумахера], Рубенс [Баррикелло] побеждал Михаэля – могу представить, что [Алонсо] выигрывал бы у [Ферстаппена] периодически, но по итогам сезона – нет», – заключил Уиндзор на своем ютуб-канале.
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Машина также построена под Ферстаппена и к ней долго придется адаптироваться.
На любые оплошности тима будет пинать тебя в прессе, ну как это делает Марко в отношении Переса например.
А вот если бы Астон Мартин сделал конкурентоспособную машину, вот тогда бы и поглядели насколько Ферстаппен "сильнее" Алонсо. Ответ был бы ни на сколько, даже на отдельном круге. Мы видели, что и Хэмильтон сражался с ним в целом на равных и Леклер уже это тоже делал, в том числе в квалах. Так что это не более, чем субъективный вещи и взгляд.
у этих экспертов только британский скилл может побеждать всегда и всех) )