Питер Уиндзор: «Алонсо побеждал бы Ферстаппена в «Ред Булл» раз-другой, как Баррикелло Михаэля Шумахера, но не по итогам сезона»

Уиндзор считает, что Алонсо проиграл бы Ферстаппену в «Ред Булл».

По мнению журналиста и бывшего менеджера команд «Формулы-1» Питера Уиндзора, пилот « » превосходит Макса Ферстаппена в некоторых аспектах и временами оказывался бы впереди. Тем не менее, по ходу сезона испанец уступил бы более молодому сопернику, если бы оказался за рулем «Ред Булл».

«У « » появился шанс подписать Алонсо, когда он покинул « ». Алонсо был вполне уверен, что ему позвонят. Этого не случилось – насколько я понимаю, Марко и Кристиан [Хорнер] решили, что Алонсо породит трения. Это не то, что они хотели видеть в команде «Формулы-1» . Им был нужен покорный второй номер, который не начнет слишком раскачивать лодку. В определенном смысле они это получили в лице Серхио Переса.

Осложнил бы ли Алонсо жизнь Ферстаппену? Ответ – нет. Не только в силу возраста – я не считаю, что он так же хорош с технической точки зрения на одном круге, как Макс. Так что не думаю, что он смог бы перевернуть ситуацию в гоночных ситуациях, хотя, возможно, в гонках он чуть сильнее Макса. Как бы то ни было, об этом можно спорить, ведь Макс очень здорово использует все переменные.

Фернандо тоже на это способен. Безусловно. Но в чуть более броской манере – он укрощает машину. Он словно танцует, въезжая в поворот. Подозреваю, он сильнее нагружает шины в сравнении с Максом.

Так же, как Перес побеждал Макса раз-другой, Масса побеждал Михаэля [Шумахера], Рубенс [Баррикелло] побеждал Михаэля – могу представить, что [Алонсо] выигрывал бы у [Ферстаппена] периодически, но по итогам сезона – нет», – заключил Уиндзор на своем ютуб-канале.

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