Пьер Гасли о «несправедливом» увольнении из «Ред Булл»: «Надеюсь однажды обсудить это с Марко»

Гасли считает, что его несправедливо перевели из «Ред Булл» в «Торо Россо».

провел лишь половину сезона-2019 в составе «Ред Булл», после чего вернулся в «Торо Россо» (ныне « »), а с 2023 года выступает за «Альпин». Француз сообщил, что ни разу не обсуждал замену на с советником «Ред Булл» .

«Нет. Надеюсь, однажды у нас появится такой шанс, но глубоко внутри я понимаю, что они умные люди. Может, у них собственный взгляд на какие-то вещи, но какие-то моменты очевидны.

Не сказать, что это было справедливо, но что есть, то есть. Я понял, что наш спорт не всегда справедлив. В каком-то смысле я закрыл главу, когда покинул «Альфа Таури» и начал новую историю с «Альпин». Думаю, все это позволило мне достичь нынешнего уровня опыта, навыков и осознанности, благодаря чему сегодня я лучше, чем вчера», – сообщил гонщик в подкасте Beyond the Grid.

Увольнение из « » совпало по времени с гибелью близкого друга Гасли – пилота «Формулы-2» Антуана Юбера:

«Это стало шоком.

Забавно, что я только что пересматривал фотографии и наткнулся на фото с Антуаном – с тех времен, когда мы ходили в школу, и с последнего ужина перед летним перерывом в Будапеште.

Не думаю, что кто-либо бывает готов к тому, чтобы потерять друга, очень близкого друга, в таком юном возрасте. К сожалению, он стал не первым близким другом, которого я потерял. Было невероятно трудно это пережить.

В то же время случившееся в Спа, полагаю, поменяло мой подход к жизни в целом, видение отношений с важными для меня людьми. Важно ценить каждое мгновение, которое проводишь с близкими. Никогда не знаешь, когда это произойдет в последний раз».

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