Гельмут Марко: «У Ферстаппена 52 победы за один коллектив, Хэмилтону и Феттелю потребовалось больше команд»

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Бразилии Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Альфа Таури Себастьян Феттель Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Марко рассказал, в чем Ферстаппен превосходит Хэмилтона и Феттеля.

На Гран-при Сан-Паулу пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал 52-ю победу в карьере и вплотную приблизился к бывшему гонщику австрийской команды Себастьяну Феттелю по общему количеству выигранных гонок в истории «Формулы-1». На счету Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» рекордные 103 победы.

«Выступление Макса Ферстаппена в Бразилии является отражением всего сезона. Он пилотирует на беспрецедентно высоком уровне и не допускает ни единой ошибки.

Что ж, 26 лет, 52 победы, и все – за один коллектив. Пилотам вроде Хэмилтона и Феттеля потребовалось больше команд, чтобы достичь такой отметки. Это демонстрирует, насколько Ферстаппен предан «Ред Булл» и как здорово весь коллектив работает сообща», – заявил Марко в интервью Sky Sport.

Хэмилтон заработал 21 победу за «Макларен», после чего перешел в «Мерседес», где установил рекорд «Формулы-1» по количеству выигранных гонок за одну команду (82). Михаэль Шумахер, выступавший за «Феррари», занимает второе место по данному показателю (72), Ферстаппен – третий, Феттель располагается на четвертой строчке с 38 победами. До «Ред Булл» Себастьян выиграл одну гонку за «Торо Россо», после – 14 за «Феррари».

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11 комментариев

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Великий Алонсо
"Это говорит несколько предан Ферстаппен Ред-Булл". Ага, прям об этом и говорит, это говорит о том, что любой адекватный человек не захочет уходить из быстрейшей или одной из быстрейших команд пелетона, а не о том что так предан, прям так и представляю Макс титулы клепает в РБ и говорит: "вы мне надоели, пойду-ка я в Хаас" 🤣🤣🤣
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Женя Дерунов
скорее нужно спросить а куда Макс мог перейти из РБ. Если отбросить последних 4 года, то быстрее РБ были Феррари и Мерседес, а там и так был свой лидер. А на понижение идти нет смысла.
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Дмитрий Литвинов
Ответ Paninaro
Добрый доктор продолжает вылизывать.
А Вольфф что делал? Зализывал? Академический интерес: в чём отличия-то?
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sir_shir
будет 40 гонок в чемпионате - можно вообще со счета сбиться. этот показатель не особо показатель.
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Called the Record Breaker
Ответ Великий Алонсо
"Это говорит несколько предан Ферстаппен Ред-Булл". Ага, прям об этом и говорит, это говорит о том, что любой адекватный человек не захочет уходить из быстрейшей или одной из быстрейших команд пелетона, а не о том что так предан, прям так и представляю Макс титулы клепает в РБ и говорит: "вы мне надоели, пойду-ка я в Хаас" 🤣🤣🤣
Ну Феттель захотел. Что все нашли в феррари.🤷‍♂️
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Called the Record Breaker
РБ больше на Семью похож. Мерс с их холодными радио, на корпоратов
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United_LP
Уверен, любой пилот перейдет в Феррари, если они сделают годную машину и будут платить столько же.
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Великий Алонсо
Ответ Called the Record Breaker
Ну Феттель захотел. Что все нашли в феррари.🤷‍♂️
Разные ситуации вообще. Когда Феттель уходил Ред-Булл не был даже 2-й командой пелетона, в 2014 они максимум на подиум временами попадали и к тому же проиграл Риккардо.
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Роман
Ответ Called the Record Breaker
РБ больше на Семью похож. Мерс с их холодными радио, на корпоратов
Так и есть, в меринах лицемерные корпораты сидят в ф1
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Minuvert
Ответ United_LP
Уверен, любой пилот перейдет в Феррари, если они сделают годную машину и будут платить столько же.
Уверен, что любой пилот и в Хаас перейдёт на тех же условиях
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