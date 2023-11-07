Гельмут Марко: «У Ферстаппена 52 победы за один коллектив, Хэмилтону и Феттелю потребовалось больше команд»

Марко рассказал, в чем Ферстаппен превосходит Хэмилтона и Феттеля.

На Гран-при Сан-Паулу пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал 52-ю победу в карьере и вплотную приблизился к бывшему гонщику австрийской команды Себастьяну Феттелю по общему количеству выигранных гонок в истории «Формулы-1». На счету из « » рекордные 103 победы.

«Выступление Макса Ферстаппена в является отражением всего сезона. Он пилотирует на беспрецедентно высоком уровне и не допускает ни единой ошибки.

Что ж, 26 лет, 52 победы, и все – за один коллектив. Пилотам вроде Хэмилтона и Феттеля потребовалось больше команд, чтобы достичь такой отметки. Это демонстрирует, насколько Ферстаппен предан «Ред Булл» и как здорово весь коллектив работает сообща», – заявил в интервью Sky Sport.

Хэмилтон заработал 21 победу за « », после чего перешел в «Мерседес», где установил рекорд «Формулы-1» по количеству выигранных гонок за одну команду (82). Михаэль Шумахер, выступавший за «Феррари», занимает второе место по данному показателю (72), Ферстаппен – третий, Феттель располагается на четвертой строчке с 38 победами. До «Ред Булл» Себастьян выиграл одну гонку за «Торо Россо», после – 14 за «Феррари».

Берни Экклстоун: «Ферстаппен – лучший пилот «Ф-1» с момента ее основания»

«Иногда мы не общаемся 2 часа после гонки». Работа с Ферстаппеном – словами его гоночного инженера в «Ф-1»