MotoGP. Гран-при Малайзии. Бастианини выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

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Пилот «Дукати» Энеа Бастианини выиграл Гран-при Малайзии. Для итальянского гонщика эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Вторым заезд закончил Алекс Маркес («Грезини»).

Лидер сезона Франческо Баньяя завершил гонку на третьей позиции и упрочил лидерство в общем зачете, где он опережает Хорхе Мартина.

В то же время Марко Бецекки, завершил заезд лишь на 6-й позиции, официально потерял шансы на титул.

MotoGP
Гран-при Малайзии
Сепанг Интернэшнл, Сепанг
12 ноября 2023 года
Гонка
 
1. Энеа Бастианини («Дукати») – 39.59,137
2. Алекс Маркес («Грезини») +1,535
3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,562
4. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +10,526
6. Марко Беццекки («ВР46») +16,946
7. Франко Морбиделли («Ямаха») +18,553
8. Джек Миллер («КТМ») +19,204
9. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +19,399
10. Лука Марини («ВР46») +19,740
11. Маверик Виньялес («Априлия») +21,189
12. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +23.598
13. Марк Маркес («Хонда») +27,079
14. Аугусто Фернандес («ГасГас») +28,940
15. Пол Эспаргаро («ГасГас») +29,849
16. Икер Лекуона («ЛЧР-Хонда») +50,960
17. Альваро Баутиста («Аруба Рейсинг») +53,564
18. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +1.02,162
 
Сошли:
 
Брэд Биндер («КТМ»)
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Рауль Фернандес («РНФ»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
Хоан Мир («Хонда»)
 
Положение в общем зачете, топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 412 очков
2. Хорхе Мартин – 398
3. Марко Беццекки – 323
4. Брэд Биндер – 254
5. Жоан Зарко – 200
 

2 комментария

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Luca di Montezemolo
Так себе по меркам мотогп, борьба лишь на первых кругах, видимо Мартину теперь давление ставят выше, вот темп он и потерял, т.е баньяя может рискнуть с давлением и получит предупреждение, а Мартин сразу 3 секунды, негативно может сказаться на чемпионате в итоге
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Last Light
Ну наконец-то Бестия поехал! Рад за него, надеюсь это не разовое явление и он будет на каждом этапе бороться за победу. Маркес мл. тоже хорош, лучший этап в этом сезоне для него. Сегодня впервые во второй половине чемпа, когда Баньяя был быстрее Мартина по чистой скорости, интересно куда скорость у Мартина пропала ведь резина одинаковая была, а он уже после 3-4 кругов отвалился.
А гонка скучная была если честно. 14 очков между лидерами, борьба продолжается, ждем Катар через неделю.
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