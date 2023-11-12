MotoGP. Гран-при Малайзии. Бастианини выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Пилот « » Энеа Бастианини выиграл Гран-при Малайзии. Для итальянского гонщика эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Вторым заезд закончил Алекс Маркес («Грезини»).

Лидер сезона Франческо Баньяя завершил гонку на третьей позиции и упрочил лидерство в общем зачете, где он опережает Хорхе Мартина.

В то же время Марко Бецекки, завершил заезд лишь на 6-й позиции, официально потерял шансы на титул.

MotoGP

Гран-при Малайзии

Сепанг Интернэшнл, Сепанг

12 ноября 2023 года

Гонка

1. Энеа Бастианини («Дукати») – 39.59,137

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,535

3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,562

4. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +10,526

5. (« ») +15,000

6. Марко Беццекки («ВР46») +16,946

7. («Ямаха») +18,553

8. («КТМ») +19,204

9. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +19,399

10. Лука Марини («ВР46») +19,740

11. Маверик Виньялес («Априлия») +21,189

12. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +23.598

13. Марк Маркес («Хонда») +27,079

14. Аугусто Фернандес («ГасГас») +28,940

15. Пол Эспаргаро («ГасГас») +29,849

16. Икер Лекуона («ЛЧР-Хонда») +50,960

17. Альваро Баутиста («Аруба Рейсинг») +53,564

18. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +1.02,162

Сошли:

Брэд Биндер («КТМ»)

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Рауль Фернандес («РНФ»)

Мигел Оливейра («РНФ»)

Хоан Мир («Хонда»)

Положение в общем зачете, топ-5

1. Франческо Баньяя – 412 очков

2. Хорхе Мартин – 398

3. Марко Беццекки – 323

4. Брэд Биндер – 254

5. Жоан Зарко – 200